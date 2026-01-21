Haaland akuzon publikisht tre bashkëlojtarë për humbjen ndaj Bodo/Glimt
Manchester City pësoi një humbje 3-1 si mysafir ndaj Bodo/Glimt të martën mbrëmë, dhe Erling Haaland nuk hezitoi pas ndeshjes kur u pyet se kush ishte fajtor për këtë rezultat zhgënjyes.
Në një intervistë me TNT Sports pas ndeshjes, Haaland mori përgjegjësinë për mos-shënimin e të paktën një goli, por akuzoi publikisht tre nga shokët e tij të ekipit për humbjen.
“Marr përgjegjësi të plotë, jam fajtor së bashku me Rodrin, Gigi Donnarumman dhe Tijjani Reijndersin, ne jemi lojtarë me përvojë dhe duhet të marrim më shumë përgjegjësi”, ka thënë fillimisht Haaland.
“Kjo nuk ishte mjaftueshëm mirë. Ne jemi Manchester City, nuk mund të mos fitojmë, nuk duhet të jetë kështu”.
Thank you for your support on a difficult night in Bodø.
Safe trip home, Blues 🩵 pic.twitter.com/sMjWvtV79o
— Manchester City (@ManCity) January 20, 2026
Haaland më pas u kërkoi falje tifozëve të Manchester Cityt për këtë humbje turpëruese.
“Është përgjegjësia ime që nuk shënojmë mjaftueshëm gola. Mund t'u kërkoj falje vetëm çdo tifozi të Manchester Cityt, veçanërisht atyre që erdhën për të na mbështetur. Është për të ardhur keq ajo që kemi bërë për ta dhe më vjen shumë keq", përfundoi norvegjezi. /Telegrafi/