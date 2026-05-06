Gucati: Në Hagë u dorëzuan 200 mijë nënshkrime për drejtësi ndaj çlirimtarëve
Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, Hysni Gucati, bën të ditur se sot në Gjykatën Speciale në Hagë kanë dorëzuar 200 mijë nënshkrime në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së.
Sipas Gucatit, këto nënshkrime përfaqësojnë “200 mijë zëra që kumbojnë me një kërkesë të vetme – drejtësi për çlirimtarët”.
“Ky nuk është thjesht një peticion, është vullneti i pastër i një kombi që nuk e harron sakrificën”, shkruan ai.
Gucati ka shprehur besimin e tij në, siç e quajti, “luftën e pastër të UÇK-së”, duke uruar që gjatë kësaj vere ish-krerët e UÇK-së të kthehen në Kosovë.
“Me besimin e palëkundur te lufta e pastër e UÇK-së, urojmë dhe shpresojmë që këtë verë dielli të lindë ndryshe – me krerët tanë në shtëpi, aty ku e kanë vendin, në Kosovën e lirë”, ka thënë Gucati.
Ndryshe, Gjykata Speciale e ka konfirmuar zgjatjen e afatit për shpalljen e aktgjykimit për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Zëdhënësja e Dhomave të Specializuara në Hagë, Angela Griep ka thënë se 20 korriku nuk është data e shpalljes së aktgjykimit por data që përcakton afatin e zgjatur.
Gjykimi ndaj katërshes së UÇK-së ka nisur më 3 prill 2023 - gati tri vjet pas konfirmimit të aktakuzës prej kur ish-krerët e UÇK-së mbahen në qendrën e paraburgimit në Hagë. /Telegrafi/