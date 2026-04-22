Pep Guardiola e ka sugjeruar legjendën e klubit, Vincent Kompany, për ta pasuar atë përfundimisht te Manchester City, pas suksesit rekord të belgut te Bayern Munich.

Duke folur përpara udhëtimit të Cityt te Burnley, Guardiola vlerësoi ngritjen e shpejtë të ish-kapitenit të tij, duke vënë në dukje se Kompany tashmë ka siguruar dy tituj radhazi në Bundesligë dhe e ka udhëhequr Bayernin në gjysmëfinalet e Ligës së Kampionëve këtë sezon.

"E thashë shumë kohë më parë - ai djalë do të bëhet trajner herët a vonë", ka thënë fillimisht Guardiola.

"Ata tregojnë futboll të cilësisë së lartë dhe argëtues me shumë gola dhe aksione. Jam mjaft i sigurt se Mançesteri do të jetë në zemrën e tij dhe shpresojmë që rrugët do të kryqëzohen në një moment të caktuar të jetës së tij".

Man City identifikon pasuesin ideal të Guardiolës

Ndërsa Pep pranoi se Kompany është aktualisht i përkushtuar ndaj projektit të tij në Gjermani, ai mbetet i bindur se një rikthim në Etihad është "i shkruar në yje".

Kompany, statuja e të cilit qëndron jashtë stadiumit Etihad, e ka transformuar Bayernin në një forcë dominuese që kur u bashkua nga Burnley. Skuadra e tij kohët e fundit fitoi titullin e Bundesligës për sezonin 2025/26 katër ndeshje para përfundimit të sezonit, duke thyer rekordin e ligës për gola në një sezon të vetëm.

Belgu ka qenë i pandalshëm te Bayern Munich, duke regjistruar 25 fitore në 34 ndeshje për të siguruar titullin 2024/25 dhe duke e ndjekur atë me një tjetër kurorë dominuese të ligës këtë sezon.

Skuadra e tij, Bayern, aktualisht mban rekordin e Bundesligës për golat në një sezon me 109 gola, i kryesuar nga 51 golat e Harry Kane në 43 ndeshje në të gjitha garat. /Telegrafi/

