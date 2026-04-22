Guardiola mbështet publikisht një trajner për ta pasuar te Man Cityt
Pep Guardiola e ka sugjeruar legjendën e klubit, Vincent Kompany, për ta pasuar atë përfundimisht te Manchester City, pas suksesit rekord të belgut te Bayern Munich.
Duke folur përpara udhëtimit të Cityt te Burnley, Guardiola vlerësoi ngritjen e shpejtë të ish-kapitenit të tij, duke vënë në dukje se Kompany tashmë ka siguruar dy tituj radhazi në Bundesligë dhe e ka udhëhequr Bayernin në gjysmëfinalet e Ligës së Kampionëve këtë sezon.
"E thashë shumë kohë më parë - ai djalë do të bëhet trajner herët a vonë", ka thënë fillimisht Guardiola.
"Ata tregojnë futboll të cilësisë së lartë dhe argëtues me shumë gola dhe aksione. Jam mjaft i sigurt se Mançesteri do të jetë në zemrën e tij dhe shpresojmë që rrugët do të kryqëzohen në një moment të caktuar të jetës së tij".
Ndërsa Pep pranoi se Kompany është aktualisht i përkushtuar ndaj projektit të tij në Gjermani, ai mbetet i bindur se një rikthim në Etihad është "i shkruar në yje".
Kompany, statuja e të cilit qëndron jashtë stadiumit Etihad, e ka transformuar Bayernin në një forcë dominuese që kur u bashkua nga Burnley. Skuadra e tij kohët e fundit fitoi titullin e Bundesligës për sezonin 2025/26 katër ndeshje para përfundimit të sezonit, duke thyer rekordin e ligës për gola në një sezon të vetëm.
Belgu ka qenë i pandalshëm te Bayern Munich, duke regjistruar 25 fitore në 34 ndeshje për të siguruar titullin 2024/25 dhe duke e ndjekur atë me një tjetër kurorë dominuese të ligës këtë sezon.
Skuadra e tij, Bayern, aktualisht mban rekordin e Bundesligës për golat në një sezon me 109 gola, i kryesuar nga 51 golat e Harry Kane në 43 ndeshje në të gjitha garat. /Telegrafi/