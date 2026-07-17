Grupi Marigona dhe Zana Abazi Ramadani publikojnë këngën “Nuk Është”
Grupi Marigona është rikthyer në skenën muzikore me projektin e ri “Nuk Është”, duke shënuar rikthimin pas rreth gjashtë vitesh nga publikimi i fundit muzikor.
Kënga vjen si një bashkëpunim mes Zana Abazi Ramadanit dhe Vullnet Sefajës, ndërsa është pritur me interes nga publiku që e ka ndjekur grupin ndër vite.
Prej kohësh, Zana Abazi Ramadani i është përkushtuar karrierës së saj si soprano, duke qenë aktive në skenën e muzikës klasike.
Me këtë projekt, ajo rikthehet edhe në muzikën moderne përmes emrit Marigona.
“Nuk Është” është publikuar në platformat muzikore dhe shënon një kapitull të ri për grupin, i cili rikthehet në skenë pas një pauze të gjatë. /Telegrafi/
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