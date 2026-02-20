Gruaja fiton lotarinë dy herë brenda tre muajsh
Një grua nga Maryland ia atribuoi intuitës së saj fitimin e një çmimi të dytë prej 50,000 dollarësh në lotari vetëm në tre muaj.
Gruaja tha se herë pas here ka një ndjesi të fortë për një sërë numrash dhe blen bileta lotarie që mbajnë ato shifra.
Ajo ndoqi këtë intuitë duke blerë një biletë e cila doli të ishte fituese e 50,000 dollarëve.
“Unë shoh gjëra që shumë njerëz nuk mund t’i shohin”, tha ajo.
Ky ishte çmimi i saj i dytë brenda tre muajsh. /Telegrafi/
