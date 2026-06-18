Granit Xhaka vulos fitoren e thellë të Zvicrës ndaj Bosnjës
Zvicra ka regjistruar një fitore bindëse 4-1 ndaj Bosnjës dhe Hercegovinës në raundin e dytë të Grupit B të Kupës së Botës 2026, duke marrë përkohësisht kreun e grupit me katër pikë pas dy ndeshjeve.
Skuadra e Murat Yakin zhvilloi një paraqitje të fortë, veçanërisht në pjesën e dytë, ku përfitoi maksimalisht nga epërsia numerike dhe kontrolloi plotësisht ritmin e lojës.
Pjesa e parë u karakterizua nga dominimi territorial i Zvicrës, por pa konkretizim në gol. Rasti më i rrezikshëm erdhi në minutën e 10-të, kur Dan Ndoye goditi nga brenda zonës, por topi kaloi pranë shtyllës.
Pjesa e parë u mbyll 0-0, me Bosnjën që arriti të rezistojë në mënyrë të organizuar.
Zhbllokimi erdhi në minutën e 74-të, kur Johan Manzambi shënoi nga një top i kthyer brenda zonës për 1-0.
Vetëm gjashtë minuta më vonë, Bosnja mbeti me 10 lojtarë pas kartonit të kuq të Tarik Muharemovic, duke e vështirësuar ndjeshëm ndeshjen.
Zvicra e shfrytëzoi menjëherë superioritetin numerik. Në minutën e 84-t, Breel Embolo asistoi për Ruben Vargas, i cili realizoi për 2-0.
Në minutën e 90-të, Vargas u kthye në organizator, duke asistuar për Johan Manzambi që shënoi golin e tij të dytë për 3-0.
Bosnja arriti të shënojë golin e nderit në minutën e 93-të, kur Ermin Mahmic lëshoi një goditje të fuqishme nga jashtë zonës, duke mposhtur portierin për 3-1.
Megjithatë, Zvicra nuk u ndal me kaq. Në minutën e 98-të, Granit Xhaka realizoi nga pika e bardhë me një goditje të saktë dhe të ulët në këndin e djathtë të portës, duke vulosur rezultatin përfundimtar 4-1 dhe duke i dhënë Zvicrës një fitore të plotë dhe të pastër./Telegrafi/