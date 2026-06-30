Granit Xhaka i përkushtuar te Zvicra, por gjithmonë pranë familjes: Momente që kanë rëndësi
Granit Xhaka po luan një rol të rëndësishëm në përfaqësuesen e Zvicrës gjatë ndeshjeve që po zhvillohen në kuadër të Kupës së Botës, e cila tashmë ka nisur dhe është në fazën e saj aktive me përballje të forta ndërkombëtare.
Mesfushori kosovar është sërish një nga liderët kryesorë të skuadrës, duke udhëhequr ritmin e lojës, organizuar ndërtimin e aksioneve dhe duke siguruar stabilitet si në fazën defensive ashtu edhe në atë ofensive.
Përvoja e tij në ndeshje të mëdha është një nga pikat më të forta të Zvicrës në këtë turne.
Foto: Instagram
Në kohën e lirë nga angazhimet me kombëtaren, ai ka ndarë momente edhe me familjen e tij në Kaliforni, duke treguar anën më të qetë dhe personale jashtë futbollit.
Në një postim në rrjetet sociale, ka publikuar një fotografi me bashkëshorten e tij, Leonita Xhaka, ku ka shkruar: “Momentet që kanë rëndësi".
Familja gjithashtu është një mbështetje e madhe për të në çdo hap që bën.
Ata tani duket se janë bashkë për të qenë më afër tij në këtë periudhë të rëndësishme të karrierës, duke i dhënë mbështetje të vazhdueshme dhe duke e ndihmuar të ruajë fokusin dhe qetësinë në një turne me intensitet të lartë si Kupa e Botës. /Telegrafi/