Mesfushori Granit Xhaka ka dhuruar një asistim për Ndoye në miqësoren ndaj Gjermanisë.

Ylli shqiptar që përfaqëson Zvicrën dhuroi një top të gjatë te Ndoye, i cili dribloi brenda zonës dhe me një supergol e la portierin e Gjermanisë të shtangur.

Ndërkohë, Gjermania u këndell shpejtë për të barazuar falë Jonathan Tah, i cili u asistua prej Florian Wirtz.

Aktualisht rezultati është 1-1, ndërsa dy kombëtaret do të kërkojnë vetëm fitore për t’u ngritur më shumë në renditjen botërore nga FIFA./Telegrafi/

