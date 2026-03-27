Granit Xhaka asiston te supergoli i Ndoye ndaj Gjermanisë
Mesfushori Granit Xhaka ka dhuruar një asistim për Ndoye në miqësoren ndaj Gjermanisë.
Ylli shqiptar që përfaqëson Zvicrën dhuroi një top të gjatë te Ndoye, i cili dribloi brenda zonës dhe me një supergol e la portierin e Gjermanisë të shtangur.
Për ta parë golin: VIDEO
Ndërkohë, Gjermania u këndell shpejtë për të barazuar falë Jonathan Tah, i cili u asistua prej Florian Wirtz.
Aktualisht rezultati është 1-1, ndërsa dy kombëtaret do të kërkojnë vetëm fitore për t’u ngritur më shumë në renditjen botërore nga FIFA./Telegrafi/
