Grabitësi më i pazakontë në botë - pasi i kryen vjedhjet, ikën me gomar
Në qytetin turk të Kayserit ka ndodhur një ngjarje që ka habitur banorët dhe mediat lokale.
Një hajdut ka hyrë në një dyqan bizhuterish dhe, në vend që të ikte me një automjet modern, ai ka zgjedhur të largohet me një gomar.
Duket se ky veprim i papritur ka krijuar një skenë mjaft të çuditshme, duke tërhequr vëmendjen e kalimtarëve dhe të policisë.
Autoritetet janë në kërkim të hajdutit, ndërsa ngjarja është bërë shpejt virale në rrjetet sociale për mënyrën e pazakontë të largimit të tij. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals