Google Wallet tani gjurmon fluturimin tuaj në ekranin kryesor
Në tetor, Google tha se do t'i jepte Google Wallet në Android mundësinë për të gjurmuar përditësimet e fluturimeve të drejtpërdrejta në ekranin tuaj kryesor përmes një njoftimi të vazhdueshëm, dhe kjo tani më në fund është drejtpërdrejt.
Këto përditësime të drejtpërdrejta shfaqen nëse më parë keni shtuar një kartë imbarkimi në Google Wallet, transmeton Telegrafi.
Kjo tashmë ju jepte njoftime me përditësime si ora e imbarkimit dhe ndryshimet e portës, dhe Wallet gjithashtu përdor integrimin e tij në Gmail për t'ju kujtuar të regjistroheni nëse nuk keni shtuar një kartë imbarkimi për një rezervim fluturimi që keni në emailet tuaja.
Tani, nëse jeni në Android 16, do të merrni edhe njoftimin e vazhdueshëm që mund të shihni në pamjet e ekranit më sipër.
Kjo bëhet aktive pak para ngritjes, dhe do të merrni kohën tuaj të parashikuar të mbërritjes, si dhe një shirit progresi që tregon kohëzgjatjen e fluturimit dhe sa prej tij keni kaluar tashmë.
Nëse prekni këtë njoftim, do të çoheni në faqen e zakonshme të biletave me një lidhje për Google Flights në fund që hapet si një rezultat kërkimi në internet.