Google prezanton Googlebooks me Android
Chromebooks, Googlebooks po vijnë. Pikërisht - Googlebooks. Këto nuk janë vetëm laptopë, e shihni - ato janë "të dizajnuara për Gemini Intelligence", që duket sikur Google dëshironte me dëshpërim të kishte një emër që tingëllon mjaftueshëm afër Apple Intelligence.
Sidoqoftë, Googlebooks do ta ndihmojë Google të kalojë "nga një sistem operativ në një sistem inteligjence", dhe ato paraqesin "më të mirën e Android" dhe Chrome OS.
Kjo duket sikur është, në fakt, sistemi operativ i shumëpritur prej alumini, edhe pse Google nuk e ka quajtur kurrë kështu, transmeton Telegrafi.
Do të ketë aplikacione Android dhe Google Play Store që i strehon ato. Dhe sigurisht që do të merrni shfletuesin Chrome. Google po ndan vetëm një pamje paraprake tani dhe premton se do të zbulojë më shumë detaje "më vonë këtë vit".
Googlebooks janë "një kategori e re laptopësh të ndërtuar me ndihmën e Gemini në thelbin e saj, të dizajnuara për të punuar pa probleme me pajisjet në jetën tuaj dhe të mundësuara nga harduer premium".
Mund ta lëvizni kursorin për të aksesuar Gemini, i cili do të ofrojë sugjerime të shpejta kontekstuale sa herë që tregoni diçka në ekranin tuaj. Gjithashtu do të jeni në gjendje të krijoni veglat tuaja duke përdorur mesazhe me tekst.
Googlebooks do të integrohen shumë mirë me telefonin tuaj Android, siç pritej. Aplikacionet në telefonin tuaj do të jenë të arritshme në Googlebook tuaj, dhe ju merrni njoftime edhe nga telefoni juaj, të cilat mund t'i përdorni menjëherë brenda secilit prej aplikacioneve të telefonit tuaj, në Googlebook tuaj.
Gjithashtu do të aksesoni lehtësisht skedarët nga telefoni juaj direkt në Googlebook tuaj përmes shfletuesit të skedarëve.
Google thotë se po punon me Acer, Asus, Dell, HP dhe Lenovo për të bërë Googlebook-ët e parë dhe premton se secili prej tyre do të jetë "i ndërtuar me mjeshtëri dhe materiale premium" dhe do të vijë në një larmi formash dhe madhësish.
Çdo Googlebook do të ketë shiritin ndriçues, të paraqitur më sipër, të cilin Google e paraqet si "një deklaratë që është si funksionale ashtu edhe e bukur". /Telegrafi/