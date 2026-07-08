Goditje e rëndë për Newcastle: Lideri i mesfushës kërkon transferimin te Arsenali
Arsenali ka intensifikuar përpjekjet për transferimin e Bruno Guimaraes, pasi mesfushori brazilian i ka bërë të ditur Newcastle. se dëshiron të largohet nga “St James' Park” gjatë kësaj vere.
“Topçinjtë” synojnë të përforcojnë mesfushën dhe e kanë identifikuar reprezentuesin brazilian si objektivin kryesor për të formuar një dyshe me Declan Rice në qendër të mesfushës.
Sipas raportimit të BBC Sport, në një goditje të rëndë për planet e trajnerit Eddie Howe, Guimaraes ka kërkuar zyrtarisht të largohet nga Newcastle.
28-vjeçari, kontrata e të cilit skadon në verën e vitit 2028, ka qenë një nga lojtarët më të rëndësishëm të mesfushës së Newcastle që nga transferimi i tij nga Lyoni në vitin 2022. Megjithatë, ai besohet se tashmë është në kërkim të një sfide të re te një klub që garon në Ligën e Kampionëve.
Ky zhvillim vjen në një moment të vështirë për klubin anglez, i cili gjatë këtij afati kalimtar ka humbur tashmë disa lojtarë të rëndësishëm.
Newcastle nuk dëshiron të lejojë largimin e kapitenit të skuadrës, veçanërisht pas largimeve të bujshme të Sandro Tonali dhe Anthony Gordon.
Megjithatë, përfaqësuesit e lojtarit kanë zhvilluar tashmë bisedime lidhur me të ardhmen e tij, ndërsa një shumë fillestare prej rreth 70 milionë euro është përmendur si pikënisje e mundshme për negociatat.
Ndërsa Newcastle do të bëjë gjithçka për ta mbajtur një nga lojtarët e tij më të rëndësishëm, presioni nga Londra po shtohet gjithnjë e më shumë.
Trajneri Mikel Arteta është i vendosur t’i shtojë cilësi elitare mesfushës së Arsenalit dhe klubi londinez pritet të paraqesë një ofertë të re për brazilianin.
Arsenali kishte shqyrtuar më parë mundësinë e transferimit të Sandro Tonalit, para se ai të kalonte te Tottenhami, por tani e ka përqendruar plotësisht vëmendjen te Bruno Guimaraes./Telegrafi/