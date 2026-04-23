GM thotë se nuk ka anuluar prodhimin e asnjë kamionçine elektrike
Prodhimi për GMC Hummer elektrik filloi në fund të vitit 2021. Ishte automjeti i parë i General Motors në platformën e re të baterive Ultium dhe hapi i parë i madh drejt shitjes vetëm të automjeteve elektrike deri në vitin 2035.
Kjo platformë do të vazhdonte të mbështetej në Chevrolet Silverado elektrik dhe Cadillac Escalade IQ - por shumë gjëra kanë ndryshuar që atëherë, transmeton Telegrafi.
Sipas një raporti të ri, e ardhmja e këtyre automjeteve mund të jetë në pikëpyetje, me prodhuesin e automjeteve që thuhet se ka pezulluar zhvillimin e programit të tij të kamionçinave elektrikë të gjeneratës së ardhshme.
Tre burime i thanë Crain’s Detroit Business se GM kohët e fundit i ka informuar furnizuesit për një vonesë të pacaktuar, pa dhënë një afat kohor se kur mund të rifillojë.
Por GM i ka mohuar këto raporte. Në një deklaratë për Motor1, një zëdhënës i kompanisë tha: "GM nuk ka anuluar asnjë kamionëinë elektrike. Makinat elektrike mbeten qëllimi përfundimtar për GM dhe ne jemi të përkushtuar fuqimisht ndaj portofolit tonë të kamionëve elektrikë dhe SUV-ve të vlerësuar me çmime, së bashku me planin tonë të teknologjisë së përparuar. Nuk ka ndikim në prodhimin dhe disponueshmërinë e kamionëve aktualë elektrikë me bateri".
Ashtu si prodhuesit e tjerë të automjeteve, GM ka parë rënie të shitjeve të automjeteve të saj elektrike pasi qeveria federale i dha fund kredisë tatimore.
Gjatë tremujorit të parë, Silverado, Escalade dhe Hummer elektrike panë rënie të shitjeve me përkatësisht 41.0 përqind, 26.8 përqind dhe 52.2 përqind.
Shitjet e GMC Sierra EV u rritën, por vetëm me 3.1 përqind. Marka shiti 1,288 kamionë në tre muajt e parë të vitit krahasuar me 1,249 në vitin 2025, që është një rënie në krahasim me një prodhues automjetesh që shiti 626,429 në tremujorin e parë. /Telegrafi/