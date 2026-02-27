Gjykimi kundër administrimit të drejtësisë, Thaçit i lexohet përmbledhja e aktakuzës ku ai përfshihet në 11 pika
Në Dhomat e Specializuara të Kosovës (DhSK) në Hagë ka filluar gjykimi ndaj Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Isni Kilaj, Fadil Fazliu dhe Hajredin Kuçit për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë.
Në fillim të seancës u tha që gjatë deklaratës hyrëse të Prokurorisë, palët janë dakorduar që të mos lexohet aktakuza në tërësi por vetëm një përmbledhje e saj.
Për rrjedhojë, Prokuroria tregoi se aktakuza e tyre, e ngarkon Thaçin me 11 pika ku pretendohet se ka kryer vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, raporton Betimi për Drejtësi.
Pra, sipas Prokurorisë, Hashim Thaçi mban përgjegjësi penale-individuale për pika 1: tentativë për pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare me anë të pjesëmarrjes në veprime të përbashkëta të një grupi midis së paku me 26 qershorit dhe 18 korrikut 2023
U tha se ne pikën 2, Thaçi ngarkohet me tentativë të pengimit të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare me anë të pjesëmarrjes në veprime të përbashkëta të një grupi midis së paku 9 shtatorit dhe 30 tetorit 2023.
Ndërsa, në pikën 3, ai tha se Thaçi ngarkohet me tentativë të pengimit të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare me anë të pjesëmarrjes në veprime të përbashkëta të një grupi midis së paku midis 6 tetorit dhe 2 nëntorit 2023.
Në pikën 4, sipas Prokurorisë Thaçi ngarkohet me veprën penale të shkeljes se fshehtësisë së procedurës përmes zbulimit të paautorizuar të informacionit të fshehtë midis së paku me 26 qershorit dhe 18 korrikut 2023.
Në pikën 5, sipas Prokurorisë Thaçi ngarkohet me veprën penale të shkeljes se fshehtësisë së procedurës përmes zbulimit të paautorizuar të informacionit të fshehtë midis së paku 9 shtatorit dhe 30 tetorit 2023.
Në pikën 6, sipas Prokurorisë Thaçi ngarkohet me veprën penale të shkeljes se fshehtësisë së procedurës përmes zbulimit të paautorizuar të informacionit të fshehtë midis së paku midis 6 tetorit dhe 2 nëntorit 2023.
Në pikën 7, Thaçi ngarkohet me veprën penale të shkeljes së fshehtësisë së procedurës përmes zbulimit të paautorizuar të identitetit dhe të dhënave personale të një dëshmitari të mbrojtur midis së paku midis 6 tetorit dhe 2 nëntorit 2023.
Në pikën 8, Thaçi ngarkohet me veprën penale “mosbindje ndaj Gjykatës” midis së paku 26 qershorit dhe 18 korrikut 2023.
Në pikën 9, Thaçi ngarkohet me “mosbindje ndaj gjykatës” në midis së paku 1 shtatorit dhe 13 shtatorit 2023.
Edhe në pikën 10, Thaçi ngarkohet me veprën penale për mosbindje ndaj gjykatës për periudhën midis 9 shtatorit dhe 30 tetorit 2023.
Ngjashëm edhe në pikën 11 por periudha e kryerjes së veprës penale pretendohet se ka qenë midis së paku 6 tetorit dhe 2 nëntorit 2023.
Mbrojtja e Thaçit ka paralajmëruar se nuk do të bëjë deklaratë hyrëse në fillim të gjykimit në rastin kundër administrimit të drejtësisë.
As mbrojtja e Fazliut s’do të bëjë deklaratë hyrëse me fillim të gjykimit.
Më 6 shkurt, Gjykata Kushtetuese e Dhomave të Specializuara të Kosovës (DhSK) në Hagë ka refuzuar ankesën e Hashim Thaçit lidhur me pretendimet për shkelje të të drejtave të tij themelore gjatë procedurave në rastin kundër administrimit të drejtësisë.
Ndryshe, gjykimi ndaj Hashim Thaçit, Bashkim Smkajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliut dhe Hajredin Kuçit për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, është caktuar që të fillojë më 27 shkurt 2026.
Hashim Thaçi ndodhet në Qendrën e Paraburgimit në Hagë që nga nëntori i vitit 2020. Ai është duke u gjykuar për krime lufte, si dhe vitin e kaluar i është ngritur aktakuza kundër administrimit të drejtësisë.
Lidhur me rastin kundër administrimit të drejtësisë, Bashkim Smakaj, Fadil Fazliu dhe Isni Kilaj u arrestuan më 5 dhjetor 2024 në Kosovë dhe u transferuan në objektin e paraburgimit në DhSK, më 6 dhjetor 2024 në bazë të aktakuzës së konfirmuar dhe fletarrestimeve të lëshuara nga Haga.
Ndërsa, Thaçit i është dorëzuar fletarrestimi në objektin e paraburgimit në Hagë më 5 dhjetor 2024, gjithnjë sipas njoftimit të DhSK-së.
Kurse, Hajredin Kuçit i është dorëzuar aktakuza e konfirmuar dhe fletëthirrja për t’u paraqitur para gjykatëses së procedurës paraprake për paraqitjen e parë, e cila u mbajt 9 dhjetor.
Sipas aktakuzës, Thaçi individualisht dhe përmes veprimeve të përbashkëta me grupet; Grupi Fazliu (Fadil Fazliu dhe FahriFazliu), Grupin Smakaj (Bashkim Smakaj, Blerim Shala dhe Artan Behrami) si dhe Grupin Kilaj (Isni Kilaj dhe Vllaznim Kryeziu), kanë ndjekur një model të sjelljes për të penguar personat zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare.
Në aktakuzë thuhet se Thaçi ka udhëhequr dhe marrë pjesë në këto përpjekje përmes vizitave të tij në objektet e paraburgimit gjatë kohës sa ishte i paraburgosur në kuadër të gjykimit të tij për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
Aty thuhet se anëtarët e Grupit Fazliu, Grupit Smakaj dhe Grupit Kilaj u koordinuan për të ndikuar në dëshmitarët e ZPS-së gjatë vizitave jo të priveligjuara të datave 2 korrik, 9 shtator dhe 6 tetor 2023.
Si rrjedhojë, ndaj Thaçit rëndojnë tri akuza për pengim të personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, tri për shkelje të fshehtësisë së procedurës dhe katër akuza për mosbindje ndaj gjykatës.
Ndërsa, Kilaj, Smakaj dhe Fazliu akuzohen për tentativë të pengimit të personave zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare dhe mosbindje ndaj gjykatës. Kurse, Kuçi i ka dy akuza për mosbindje ndaj gjykatës.