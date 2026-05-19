Vrasja në Skenderaj, dëshmitari: I pandehuri shkoi te tavolina e viktimës dhe i tha "Deshu!", pastaj krisi alltia
Në Gjykatën e Mitrovicës është mbajtur seanca gjyqësore në rastin e Hisni e Bujar Ibishit, babë e bir, të cilët akuzohen për vrasjen e kushëririt të tyre, Ismet Ibishit, në një kafiteri në sheshin “Adem Jashari” në Skenderaj më 12.02.2025.
Në seancën e mbajtur të martën, më 19.05.2026, është dëgjuar dëshmitari Safet Ismajli.
Ai deklaroi se kishte qenë në lokal rreth 10-15 minuta para se të hynte i pandehuri Hisni Ibishi.
Dëshmitari dha versionin e tij se si ndodhi vrasja.
“E mbaj mend që ka hyrë vetëm Hysniu, tjetrin nuk e mbaj mend. Plumbat e parë që kanë kërsitë është bërë tym e mjegull aty. Jemi shtri përtokë, disa kanë ikur, disa kanë dalë jashtë, disa kanë hyrë në banjo” – deklaroi ai.
Sipas dëshmitarit, para se i akuzuari Hisni Ibishi të shtinte me armë ishte afruar te tavolina ku ndodhej tashmë viktima dhe, sipas tij, i pandehuri i kishte kërkuar viktimës të zhvishej.
“Ka hyrë brenda, e kam parë që ka shku te tavolina, aty i ka thënë Ismetit: “Deshu!”. Pastaj ka krisë alltia edhe ma sen nuk di”- tha dëshmitari Ismajli.
Ai shtoi se nuk e ka parë se ku e ka gjuajtur, në këmbë apo në kokë, për shkak të, siç deklaroi, tymit dhe mjegullës që ishte krijuar në lokal.
I pandehuri Hisen Ibishi e pyeti dëshmitarin nëse viktima kishte raportitur armë në banjo apo në lokal para se ai të hynte.
Mirëpo kjo u kundërshtua nga avokati i palës së dëmtuar, Fisnik Sogojeva, me arsyetimin se dëshmitari asnjëherë nuk kishte deklaruar se e kishte parë viktimën me armë.
Avokati Sogojeva kërkoi që aktakuza e Prokurorisë të administrohet si provë materiale.
Këtë e kundërshoi avokati i të akuzuarit Bujar Ibishi, Naim Rudari, i cili tha se nuk kishte dëgjuar ndonjëherë që aktakuza të përdoret si provë materiale.
Avokatja e Hisni Ibishit, Kada Bunjaku-Përçuku, kërkoi që përmes rrugëve diplomatike të sigurohen të dhëna shëndetësore nga Anglia për klientin e saj.
“I propozoj Gjykatës të bëhet ekzaminimi psikiatrik në mënyrë që të vërtetohet se të shtënat ndaj viktimës i ka kryer në tronditje të fortë mendore apo jo”- tha ajo.
Avokati i Bujar Ibishit, Naim Rudari, kërkoi që nga Qendra e Paraburgimit në Gjilan të sigurohet historiku i kontrolleve mjekësore gjatë qëndrimit të klientit të tij në paraburgim.
“I njëjti ka deklaruar për gjendjen e tij shëndetësore atë çka di ai vetë prej rastit si dhe gjendjen e tij nën masën e paraburgimit. Meqënëse në Gjykatë kërkohen prova për çkado që flasim, unë kam kërkuar që eventualisht Gjykata ta nxjerrë si provë nga Qendra e Paraburgimit dosjen e tij shëndetësore nëse ka kërkuar ndihmë atje” – theksoi Rudari.
Propozimet e tre mbrojtësve u kundërshtuan nga prokurori i rastit, Sahit Tmava, por jo edhe nga gjyqtari Izet Gërguri.
“Kundërshtoj propozimet e mbrojtësve me arsyetim se çdo gjë tani e tutje shkon në drejtim të zvarritjes së procedurës sepse që nga koha e kryerjes së veprës penale, hetimeve, dëshmive të dhëna kurrnjëherë nuk kishte pasë një shqetësim lidhur me dyshimin e ndonjë sëmundjeje. Andaj edhe kundërshtoj në tërësi propozimet e mbrojtësve”- potencoi prokurori.
Gjykata refuzoi propozimin e palës së dëmtuar që në cilësi në provës të administrohet aktakuza pasi që e njëjta nuk mund të konsiderohet provë.
Ndërkaq aprovoi propozimin e avokates që ndaj të pandehurit Hisni Ibishi të kryhet një ekzaminim psikiatrik nga Instituti i Forenzikës Psikiatrike (IPFK).
Po ashtu u aprovua edhe kërkesa e avokatit që nga Qendra e Paraburgimit në Gjilan të sigurohet dokumentacioni mjekësor i të pandehurit Bujar Ibishi, i grumbulluar gjatë qëndrimit të tij në paraburgim.
Ndryshe, sipas Prokurorisë, më 12 shkurt 2025, në një lokal në sheshin ‘Adem Jashari’, në Skenderaj, të pandehurit, së bashku e të vetëdijshëm për veprimet e tyre, me dashje e privojnë nga jeta tani të ndjerin I.I., ashtu që derisa viktima ishte duke pirë kafe në lokal, të pandehurit posa hyjnë në lokal i nxjerrin armët dhe shtien në drejtim të viktimës I. I. dhe goditjet rezultojnë vdekjeprurëse për të ndjerin.