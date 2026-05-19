Togeri Bojan Jevtiq pranon fajësinë, dënohet me 6 vjet burgim dhe dy mijë euro gjobë për spiunazh
Gjykata Themelore në Prishtinë ka dënuar me gjashtë vjet burgim togerin e Policia e Kosovës, Bojan Jevtiq, pasi ai pranoi fajësinë për veprat penale të spiunazhit dhe armëmbajtjes pa leje.
Sipas aktgjykimit të shpallur nga gjykatësi Kushtrim Shyti, Jevtiq u dënua me 6 vjet burgim për veprën penale “Spiunazhi”, ndërsa për armëmbajtje pa leje iu shqiptua gjobë prej 2 mijë eurosh.
Gjykata shqiptoi dënim unik prej 6 vitesh burgim dhe 2 mijë euro gjobë, ndërsa ndaj tij u vazhdua masa e paraburgimit.
Po ashtu, gjykata urdhëroi shkatërrimin e armës së sekuestruar dhe konfiskimin e të gjitha gjësendeve të gjetura gjatë hetimit, përfshirë 2 milionë dinarë serbë, 7 mijë euro dhe 5 mijë franga zvicerane.
Jevtiqit iu shqiptua edhe dënim plotësues, me ndalim të ushtrimit të funksioneve publike në administratë për një periudhë prej pesë vitesh pas përfundimit të dënimit me burgim.
Në shpalljen e aktgjykimit morën pjesë prokurori special Bekim Kodraliu dhe avokati mbrojtës Millosh Nikoliq.
Palët kanë të drejtë ankese ndaj këtij vendimi brenda afatit ligjor prej 30 ditësh.