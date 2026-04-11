Gjykata e Apelit e kthen në rigjykim rastin “Brezovica I”
Është kthyer në rigjykim nga Apeli rasti i njohur si “Brezovica 1” me të akuzuar Dragomir Milosavljeviq, Hysni Bajrami dhe Labinot Vitija. Sipas Apelit Gjykata Themelore në Ferizaj vetëm përshkroi provat pa i analizuar ato.
“Nga përmbajtja e arsyetimit rezulton se gjykata e shkallës së parë ka bërë vetëm një përshkrim të përgjithshëm të provave të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor, pa i analizuar ato në mënyrë të veçantë, nuk ka bërë ndërlidhjen e domosdoshme ndërmjet provave konkrete dhe elementeve përbërëse të veprës penale, duke mos sqaruar se në çfarë mënyre nga secila provë e administruar është nxjerrë përfundimi për ekzistimin e elementeve objektive dhe subjektive të veprës penale për secilin të pandehur veç e veç”, thuhet në vendimin e Apelit, raporton “Betimi për Drejtësi”.
Themelorja në Ferizaj më 4 korrik 2024 të akuzuarin Dragomir Milosavljeviq dhe Hysni Bajrami për kepërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar i kishte dënuar me nga 1 vit burgim veç e veç dhe dënim me plotësues ndalim i ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik prej 1 viti, ndërsa Labinot Vitijën me 1 vit burgim për veprën penale ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit.
Në këtë rast po akuzohet edhe Gentjan Sula, mirëpo ai po gjykohet ndaras ndaj tre të tjerëve.