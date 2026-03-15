Gjuetari amerikan i thesareve lirohet nga burgu pas 10 vitesh, por fati i 500 monedhave të arta mbetet i panjohur
Një gjuetar thesaresh në det të thellë amerikan, i cili refuzoi të zbulonte vendndodhjen e monedhave të arta të një anijeje të famshme të fundosur, është liruar nga burgu pas një dekade, me 500 monedha ende të pagjetura.
Tommy Thompson, 73 vjeç, zbuloi thesar me vlerë miliona dollarësh të fundosur nga fundosja e vitit 1857 e anijes SS Central America, e njohur edhe si Anija e Artë, pranë brigjeve të Karolinës së Jugut në vitin 1988.
Investitorët në sipërmarrjen e Thompson e akuzuan atë se i kishte mashtruar me fitimet e premtuara dhe pas vitesh në arrati, ai u burgos në vitin 2015 me akuzën për shpërfillje penale.
Kur u fundos në vitin 1857, anija mbante 30,000 monedha ar të sapoprerë në San Francisko. Thesari i anijes, i cili kishte qenë në rrugë drejt bregut lindor për të krijuar një rezervë për bankat, u fundos 7,000 metra në fund të oqeanit, duke marrë me vete 425 pasagjerë dhe ekuipazh, dhe duke kontribuar në panikun financiar të vitit 1857.
Një total prej 161 investitorësh i kishin dhënë Thompsonit 12.7 milionë dollarë për të gjetur anijen me mirëkuptimin se do të shihnin kthime nga investimi i tyre.
Thompson, atëherë një inxhinier oqeanik në Institutin Memorial Battelle në Columbus, Ohio, dhe ekuipazhi i tij nxorën mijëra shufra dhe monedha ari në vitin 1988, shumica e të cilave më vonë iu shitën një grupi marketingu ari në vitin 2000 për rreth 50 milionë dollarë.
Ai kishte pohuar se monedhat iu dorëzuan një trusti në Belize dhe se fitimet nga shitja e grupit të parë të arit kishin shkuar kryesisht për tarifa ligjore dhe kredi bankare, sipas partnerit amerikan të BBC-së, CBS News.
Investitorët e paditën Thompsonin në vitin 2005, duke pretenduar se ende nuk kishin marrë asnjë të ardhur nga shitja e thesarit.
Më vonë, një padi penale kundër Thompson tha se shufrat dhe monedhat e arit që ai nxori nga shtrati i detit kishin një vlerë deri në 400 milionë dollarë.
Thompson u zhduk në vitin 2012 ndërsa përballej me kërkesa për t'u paraqitur në gjykatë dhe, pas vitesh në arrati, ai dhe një bashkëpunëtor u arrestuan në vitin 2015 në Boca Raton, Florida.
Ata kishin qëndruar në një hotel për dy vjet, duke paguar para në dorë për dhomën e tyre me një emër të rremë dhe duke përdorur taksi dhe transport publik për të shmangur zbulimin.
Thompson u mbajt në përbuzje të gjykatës për refuzimin për t'iu përgjigjur pyetjeve në lidhje me vendndodhjen e rreth 500 monedhave të arit të zhdukura, dhe ai u dërgua në burg për 24 muaj në dhjetor 2015.
Dënimet për shpërfillje civile zakonisht janë të pacaktuara, duke zgjatur derisa personi të zbatojë urdhrin e gjykatës - i cili në këtë rast do të zbulonte vendndodhjen e monedhave të zhdukura.
Por vitin e kaluar, gjykatësi pranoi t'i jepte fund dënimit civil të Thompson për shpërfillje, duke argumentuar se ai nuk kishte gjasa të ofronte ndonjëherë një përgjigje. /Telegrafi/