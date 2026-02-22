Gjilani dhe Prishtina në kërkim të fitores - formacionet zyrtare
Gjilani dhe Prishtina takohen në derbin e xhiros së 21-të në Albi Mall Superligë.
Vendasit nuk e kanë shijuar ende fitoren në pranverë në Superligë dhe kërkojnë që ta bëjnë një gjë të tillë ndaj Prishtinës.
Në anën tjetër kryeqytetasit pas dy fitoreve radhazi në sezonin pranveror, kërkojnë një tjetër triumf për të vazhduar garën për titull.
Formacionet zyrtare:
Gjilani: Laroshi, ar. Thaqi, Krivanjeva, Adili, Ibrhaimi, Morina, Taipi, Namani, Prapashtica, Basa, Bilalli.
Prishtina: Gjokaj, Bytyqi, Boueye, Limani, Saletic, Mokono, Zeqiri, Taipi, Bllaca, Veliu, Ilievski. /Telegrafi/
