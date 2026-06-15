Gjiganti turk kontakton Juventusin për Edon Zhegrovën
Skuadra turke kanë bërë hapat e parë për të nënshkruar me sulmuesin Edon Zhegrova nga Juventusi.
Ylli i Kosovës thuhet se do të largohet nga “Zonja e Vjetër”, me skuadrën italiane që nuk e ka në plane për sezonin e ardhshëm pas një sezoni zhgënjyes.
Zhegrova iu bashkua Juventusit në ditën e fundit të afatit kalimtar veror 2025, duke nënshkruar në një marrëveshje prej 15 milionë eurove.
Sidoqoftë, shkaku i lëndimeve të vazhdueshme – Zhegrova nuk arriti ta dëshmojë kualitetin, ndërsa skuadra italiane dëshiron ta largojë sa më parë për të marrë ndonjë lojtar tjetër që i përshtatet Spallettit në atë pozitë.
Sipas “TMW”, disa klube turke kanë shprehur interesim për 27-vjeçarin, kurse Trabzonspori ka ndërmarrë hapat e parë duke kontaktuar zyrtarisht Juventusin lidhur me Zhegrovën.
Negociatat mes palëve ende nuk kanë nisur, por raporti shton se Juve është i gatshëm të negociojë me këdo për kosovarin.
Përndryshe, Zhegrova thuhet se ka kërkuar nga Juventusi t’ia japë edhe një mundësi për ta dëshmuar kualitetin, kësisoj nuk po e konsideron fare largimin./Telegrafi/