Gjiganti anglez nis bisedimet me Lille për talentin e madh maroken Bouaddi
Manchester City po punon intensivisht për transferimin e talentit maroken, Ayyoub Bouaddi.
Mesfushori 18-vjeçar ka tërhequr vëmendjen me paraqitjet e tij mbresëlënëse, veçanërisht gjatë Kupës së Botës, ku konsiderohet si një nga zbulimet më të mëdha të turneut.
Sipas ekspertit, Fabrizio Romano, Man City tashmë ka nisur bisedimet e drejtpërdrejta me Lille për transferimin e lojtarit.
🚨🇲🇦 Manchester City remain in direct club to club talks with Lille for Ayyoub Bouaddi deal.
Negotiations ongoing with player and club sides as #MCFC remain the most interested club in Bouaddi.
Decision to make: Ayyoub to join now or in June 2027. 🩵🔛 pic.twitter.com/OoXEgULy92
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026
Negociatat po zhvillohen si mes dy klubeve, ashtu edhe me përfaqësuesit e futbollistit. Nënkampionët e Anglisë janë aktualisht klubi që po tregon interesimin më serioz për Bouaddin dhe po shtyjnë fort për të arritur një marrëveshje.
Çështja kryesore që mbetet për t'u zgjidhur është koha e transferimit.
Palët po shqyrtojnë dy mundësi: që Bouaddi t'i bashkohet menjëherë Manchester Cityt ose të transferohet tani, por të vazhdojë të luajë në formë huazimi te Lille deri në qershor të vitit 2027. /Telegrafi/