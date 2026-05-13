Gjiganti anglez me ofertë prej 90 milionë eurosh për Arda Guler
Arsenali i ka vënë syrin yllit të Real Madridit, Arda Guler, me qëllimin e vendosur për të bërë një investim historik deri në 90 milionë euro. Ndërsa ekipi nga Santiago Bernabeu përgatitet për një ristrukturim të mundshëm nën drejtimin e Jose Mourinhos, zyrat e klubit londinez po punojnë pa u lodhur për të bindur talentin e ri turk që t'u bashkohet atyre.
Vetëm 21 vjeç, mesfushori sulmues turk është vendosur si një nga talentët më të shkëlqyer në futbollin botëror, duke ngjallur një magjepsje absolute midis drejtuesve të klubeve angleze. Skuadra e Mikel Artetas po kërkon të përfitojë nga një sezon i vështirë në kryeqytetin spanjoll për t'i ofruar lojtarit një rol udhëheqës në Ligën Premier.
Edhe pse Real Madridi është i lidhur me lojtarin me një kontratë që skadon në vitin 2029, madhësia e ofertës së anglezëve mund të sfidojë çdo dënim të mëparshëm. Kthimi i mundshëm i trajnerit portugez në Santiago Bernabeu krijon një atmosferë pasigurie që klubi londinez synon ta shfrytëzojë për të siguruar nënshkrimin e tyre më të madh të verës.
Arsenali beson se talenti krijues i mesfushorit turk është pjesa që mungon për t'i shtuar një dimension të ri makinës së tyre sulmuese. Mikel Arteta e sheh atë si një lojtar të aftë për të konkurruar dhe për të luajtur përkrah yjeve si Martin Odegaard, Eberechi Eze dhe Bukayo Saka.
Plani ambicioz i Arsenalit për të bindur Arda Gülerin
Shkathtësia e lojtarit është faktori që ka tërhequr vëmendjen e skautëve më të mirë në kryeqytetin spanjoll gjatë muajve të fundit të sezonit. Arsenali vlerëson aftësinë e tij për të luajtur si mesfushor sulmues dhe në krahun e djathtë, duke ofruar mundësi të paçmueshme taktike.
Vlera e tregut e Arda Guler është rritur vazhdimisht pas performancave të tij të shkëlqyera, duke e bërë atë një aset strategjik për çdo projekt që aspiron të dominojë në Evropë.
Qëllimi i “Topçinjve” është të paraqesin një projekt ku lojtari turk është shtylla kryesore rreth së cilës sillet kreativiteti i ekipit në fazën e fundit të fushës. Arsenali e di që konkurrenca e brendshme brenda skuadrës së Real Madridit është e ashpër dhe synon ta joshë mesfushorin sulmues me premtimin e kohës së garantuar të lojës në ligën më konkurruese në botë.
Raportet nga TEAMtalk theksojnë se drejtuesit e klubit londinez janë të kënaqur me mundësinë për të përfituar nga trazirat e shkaktuara nga ristrukturimi i Real Madridit. /Telegrafi/