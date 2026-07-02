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Ndikimi i Jude Bellingham u shtri përtej fushës pas fitores dramatike 2-1 të Anglisë ndaj Republikës Demokratike të Kongos në fazën e 1/16-tës së Kupës së Botës.

Pasi i ndihmoi “Tre Luanët” të kualifikoheshin në 1/8-tën e finales me Meksikën, mesfushori i Real Madridit krijoi një nga momentet më të paharrueshme të mbrëmjes.

Ndërsa Bellingham ecte nëpër “zonën miks”, ai ishte gati të largohej kur dëgjoi një gazetar të përmendte Venezuelën.

23-vjeçari ndaloi menjëherë, u kthye dhe ofroi një mesazh të përzemërt: "Shumë dashuri dhe mbështetje për të gjithë në Venezuelë".

Mesazhi erdhi pasi Venezuela u godit nga një tërmet shkatërrues, duke nxitur mbështetje të gjerë nga e gjithë bota sportive.

Edhe pse zgjati vetëm disa sekonda, gjesti i Bellingham u bë shpejt viral, me shumë tifozë që e lavdëruan yllin e Anglisë që gjeti kohë për të përshëndetur ata që u prekën pavarësisht nxitimit pas ndeshjes. /Telegrafi/

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