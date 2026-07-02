Gjesti prekës i Jude Bellingham për Venezuelën: Moment i shkurtër që i bëri për vete tifozët
Ndikimi i Jude Bellingham u shtri përtej fushës pas fitores dramatike 2-1 të Anglisë ndaj Republikës Demokratike të Kongos në fazën e 1/16-tës së Kupës së Botës.
Pasi i ndihmoi “Tre Luanët” të kualifikoheshin në 1/8-tën e finales me Meksikën, mesfushori i Real Madridit krijoi një nga momentet më të paharrueshme të mbrëmjes.
Ndërsa Bellingham ecte nëpër “zonën miks”, ai ishte gati të largohej kur dëgjoi një gazetar të përmendte Venezuelën.
23-vjeçari ndaloi menjëherë, u kthye dhe ofroi një mesazh të përzemërt: "Shumë dashuri dhe mbështetje për të gjithë në Venezuelë".
Jude Bellingham se detuvo cuando escuchó ‘Venezuela’ y le dedicó unas palabras a la gente en el país.
Me habría encantado poder preguntarle acerca del juego, pero como pueden ver, no fue una zona mixta fácil. pic.twitter.com/4DMlf2brCR
— Маnu Gutiérrez (@ManuSportsVE) July 1, 2026
Mesazhi erdhi pasi Venezuela u godit nga një tërmet shkatërrues, duke nxitur mbështetje të gjerë nga e gjithë bota sportive.
Edhe pse zgjati vetëm disa sekonda, gjesti i Bellingham u bë shpejt viral, me shumë tifozë që e lavdëruan yllin e Anglisë që gjeti kohë për të përshëndetur ata që u prekën pavarësisht nxitimit pas ndeshjes. /Telegrafi/