Gjesti dhe Dhurata Dora konfirmojnë bashkëpunimin e ri muzikor “Gasolina”
Artistët e njohur shqiptarë, Gjesti dhe Dhurata Dora, kanë konfirmuar zyrtarisht bashkëpunimin e tyre të ri muzikor, duke zbuluar se kënga e shumëpritur do të mbajë titullin “Gasolina”.
Lajmi ka ngjallur menjëherë interes të madh te fansat e të dy këngëtarëve, të cilët prej ditësh kanë pritur një projekt të përbashkët nga dy prej emrave më të komentuar të skenës muzikore shqiptare.
Përmes rrjeteve sociale, Gjesti dhe Dhurata Dora kanë bërë të ditur se kënga do të publikohet nesër në ora 18:00.
Me këtë njoftim, artistët kanë rritur edhe më shumë kureshtjen e publikut për atë se çfarë do të sjellin.
“Gasolina” pritet të sjellë një kombinim të stileve të dy artistëve, duke bashkuar energjinë karakteristike të Gjestit me tingujt modernë dhe ritmikë që e kanë bërë Dhuratën një nga këngëtaret më të suksesshme të muzikës shqiptare.
Fansat tashmë po numërojnë orët deri në lansimin e këngës, me pritshmëri të mëdha që ky bashkëpunim të kthehet në një nga hitet e radhës të muzikës shqiptare.
Megjithatë, mbetet për t'u parë se si do të jetë dhe si do të pritet ky duet i dyshes. /Telegrafi/