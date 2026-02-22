Gjermania planifikon të përshpejtojë integrimin e azilkërkuesve në tregun e punës
Ministri i Brendshëm gjerman Alexander Dobrindt planifikon të përshpejtojë integrimin e azilkërkuesve në tregun e punës me një "plan të ri të menjëhershëm pune", tha ai për numrin e së dielës të gazetës tabloid Bild.
"Njerëzit që vijnë këtu duhet të jenë në gjendje të punojnë - dhe shpejt", ka thënë ai, duke shtuar se forma më e mirë e integrimit është në fuqinë punëtore, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Sipas planit, azilkërkuesve mund t'u lejohet të punojnë pas tre muajsh në Gjermani, edhe nëse procesi i tyre i azilit nuk ka përfunduar ende.
Pjesëmarrja do të jetë vullnetare, pa detyrim për t'u punësuar.
Një zëdhënëse e Dobrindt ka thënë se rregullat e reja nuk do të ndikojnë në procesin ose rezultatin e aplikimeve për azil, sipas Bild.
Siç theksohet më tej, nëse një azilkërkues punon apo jo nuk do të ketë ndikim në rastin e tij, i cili do të vazhdojë në mënyrë të pavarur.
Plani përjashton në mënyrë të qartë ata, aplikimet e të cilëve janë refuzuar ose që nuk bashkëpunojnë me procesin, si për shembull duke fshehur identitetin e tyre ose duke dhënë informacion të rremë.
Azilkërkuesit që punojnë në përgjithësi do të jenë në gjendje të mbajnë të ardhurat e tyre dhe çdo e ardhur do të kompensohet me përfitimet sociale të marra.
Sipas Agjencisë Federale të Punësimit, leja për të filluar punë aktualisht mund t'u jepet azilkërkuesve dhe individëve të toleruar nëse ata kanë qenë ligjërisht në Gjermani për tre muaj.
Megjithatë, ata që duhet të qëndrojnë në qendrat e pritjes nuk mund të fillojnë punë, gjë që mund ta zgjasë periudhën e pritjes në gjashtë muaj.
Azilkërkuesit nga të ashtuquajturat vende të sigurta origjine duhet të qëndrojnë në qendrat e pritjes gjatë gjithë procesit. /Telegrafi/