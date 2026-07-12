Gjermania financon 50,000 dronë për Ukrainën
Gjermania po financon 50,000 dronë sulmues për Ukrainën, tha një burim i njohur me çështjen, në një porosi që shënon një nga blerjet më të mëdha të njohura të dronëve për Kievin nga një qeveri perëndimore.
Ukraina është mbështetur shumë në një gamë të gjerë automjetesh pa pilot gjatë luftës më shumë se katërvjeçare kundër Rusisë, dhe po prodhon miliona dronë çdo vit, ndërsa forcat ukrainase kryejnë mijëra sulme me dronë çdo ditë, transmeton Telegrafi.
Porosia e dronëve sulmues përfshin dronë Shrike të prodhuar nga prodhuesi i madh ukrainas SkyFall dhe të pajisur me softuer nga firma amerikane e teknologjisë së mbrojtjes Auterion, të projektuar për të ndjekur dhe goditur në mënyrë autonome objektiva lëvizëse në fazën e fundit të fluturimit.
CEO i Auterion, Lorenz Meier, konfirmoi madhësinë e kontratës, duke shtuar se ajo vlente rreth 90 milionë euro (103 milionë dollarë) dhe ishte financuar nga një vend evropian.
Meier i tha Reuters se disa nga dronët tashmë i ishin dorëzuar qeverisë së Ukrainës, ndërsa pjesa tjetër duhej të dërgohej këtë vit.
SkyFall konfirmoi përfshirjen e Gjermanisë, por tha se kompania nuk mund të komentonte mbi detajet e blerjes.
Ministria e Mbrojtjes e Gjermanisë nuk pranoi të komentonte, duke përmendur sigurinë operacionale. Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës gjithashtu nuk pranoi të komentonte.
Shrike, një dron me kosto të ulët që është vendosur në Ukrainë që nga viti 2023, kohët e fundit fitoi famë jashtë vendit.
Një version i quajtur Shrike 10-F i prodhuar nga SkyFall me kompaninë britanike Skycutter kryesoi së fundmi tabelën e renditjes në raundin e parë të një konkursi të drejtuar nga Pentagoni si pjesë e një iniciative prej 1.1 miliardë dollarësh për të blerë qindra mijëra dronë sulmi me një drejtim.
Auterion tha se softueri i tij po përdorej në disa pjesëmarrje në konkurs.
Meier tha se Auterion po ndihmonte në furnizimin e një totali prej 100,000 dronësh për Ukrainën këtë vit në partneritet me prodhues të ndryshëm të pajisjeve, të financuar nga disa qeveri perëndimore.
Kjo përfshin gjithashtu një kontratë prej 50 milionë dollarësh me Pentagonin për të siguruar 33,000 dronë, të cilët ai tha se i janë dorëzuar Ukrainës.
Muajin e kaluar, Britania tha se do t'i sigurojë Ukrainës 150,000 dronë këtë vit si pjesë e një pakete më të gjerë financimi prej 1.01 miliardë dollarë. /Telegrafi/