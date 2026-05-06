Gjermania do të jetë 'thelbësisht ndryshe' deri në vitin 2035 – thotë kancelari Merz
Kancelari gjerman Friedrich Merz tha të martën se besonte se ekonomia më e madhe e Evropës ishte e aftë të reformohej dhe mund të pësonte një transformim themelor deri në vitin 2035.
"Gjermania ka forcën për reforma, Gjermania ka forcën për një fillim të ri", ka thënë Merz në një aktivitet të këshillit ekonomik në Berlin, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Merz theksoi se priste që vendi të dukej "thelbësisht ndryshe" deri në vitin 2035, duke përmendur administratën publike dhe proceset e miratimit plotësisht të dixhitalizuara, një shtet që nuk shihet më si pengesë dhe një zhvendosje nga mosbesimi në besim.
Energjia do të bëhej përsëri e përballueshme dhe e besueshme, shtoi ai.
"Shkurt, besoj se Gjermania në vitin 2035 do të jetë një vend që beson përsëri në vetvete, një vend që është i lirë, që mbetet i sigurt dhe që ruan prosperitetin e tij për brezat e ardhshëm", tha ai, duke shtuar se kjo ishte e arritshme dhe jo utopike.
Merz pranoi se ndjenja në Gjermani ishte aktualisht e tendosur, duke thënë se shqetësimet pasqyronin "probleme shumë reale".
Ai paralajmëroi se vendet e punës po humbisnin çdo ditë dhe kompanitë po falimentonin.
Megjithatë, ai paralajmëroi kundër pesimizmit të tepruar, duke thënë se "zymtësia dhe trishtimi" i vazhdueshëm mund të dobësojë në fund të fundit edhe një shoqëri të fortë dhe se nuk kishte arsye për një perspektivë kaq të zymtë pavarësisht kritikave të justifikuara. /Telegrafi/