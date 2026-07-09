Gjermanët zbulojnë detajet e kontratës së Klopp, ja sa do të fitojë ai si trajner
Kryetari i Federatës Gjermane të Futbollit (DFB), presidenti Bernd Neuendorf dhe zëvendës-presidenti Hans-Joachim Watzke, do të udhëtojnë për në New York këtë fundjavë për të përfunduar një marrëveshje me Jurgen Klopp për të marrë përsipër stolin e kombëtares gjermane, shkruajnë mediat gjermane.
Sipas marrëveshjes, Klopp do të nënshkruajë një kontratë katërvjeçare që do ta mbajë atë në krye të ekipit kombëtar deri në vitin 2030, përfshirë Kupën e Botës që zhvillohet atëherë. Paga e tij do të jetë pak më e lartë se paga aktuale e Nagelsmann prej shtatë milionë eurosh në vit.
Është pothuajse e sigurt që stafi i trajnerëve të Klopp do të përfshijë edhe asistentët e tij të hershëm Peter Krawietz dhe Pepijn Lijnders, dhe shumë bashkëpunëtorë të tjerë të mundshëm e kanë kontaktuar atë ditët e fundit.
🚨✍️ As revealed on Monday, Jürgen Klopp is set to receive a contract with the DFB until 2030, including the 2030 FIFA World Cup in Morocco, Portugal, Spain and Uruguay.
Final negotiations are scheduled on Friday/Saturday in New York.
Klopp’s exit from Red Bull is not an issue… pic.twitter.com/hxAA2PR1Zf
— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 9, 2026
DFB nuk do t’i paguajë kompensim Red Bullit për ndërprerjen e kontratës së Klopp. Në vend të kësaj, ai do të mbetet një ambasador i markës për kompaninë, të cilën Red Bull e konsideron më të vlefshme se një kompensim njëshifror prej një milion eurosh.
Ju kujtojmë se Klopp do të pasojë Julian Nagelsmann në stolin gjerman, pas të cilit qëndron një performancë zhgënjyese në Kupën e Botës dhe eliminimi nga Paraguai në fazën e 1/16-tës. Nagelsmann është trajner që nga viti 2023.
Klopp kthehet në stërvitje pasi u largua nga Liverpooli dy vjet më parë. Ndërkohë, ai punoi si drejtues i futbollit në grupin e Red Bull. /Telegrafi/