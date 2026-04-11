Gjenerata Z udhëheq kthimin e audiencës në kinema, të rinjtë gjithashtu po ndryshojnë "zakonet e tyre të filmave"
Gjatë pandemisë, Hollywoodi shqetësohej se Gjenerata Z nuk do ta zhvillonte kurrë zakonin e të shkuarit në kinema, duke preferuar të shikonte filma në telefona inteligjentë. Megjithatë, një studim i ri tregon të kundërtën.
Sipas Variety, Gjenerata Z është tani grupi demografik më aktiv në kinema, duke ndjekur më shumë filma në vit sesa gjeneratat e vjetra, duke shpenzuar më shumë për vizitë dhe duke paguar më shumë për formate premium si Imax.
Ky është një lehtësim i konsiderueshëm për pronarët e kinemave, të cilët ende po përballen me vështirësi pasi pjesëmarrja e përgjithshme është 20 për qind poshtë niveleve para pandemisë COVID-19. Rënia i atribuohet kryesisht më pak filmave të rinj nga studiot kryesore të Hollivudit.
Fandango anketoi 7,000 të rritur, 5,091 prej të cilëve kishin parë një ose më shumë filma në kinema gjatë vitit të kaluar. Sipas rezultateve sipas brezave:
- 87 përqind e Gjeneratës Z dhe 82 përqind e mijëvjeçarëve kanë parë të paktën një film në 12 muajt e fundit,
- 70 përqind e Gjeneratës X dhe 58 përqind e brezit “baby boomers” bënë të njëjtën gjë.
Gjenerata Z dhe brezi i mijëvjeçarit u kthyen në kinema më shpesh, me një mesatare prej shtatë vizitash në vit, krahasuar me Gjeneratën X (6.1) dhe brezin e “baby boomers” (5.7).
Motivimet për të shkuar në kinema ndryshojnë sipas grupmoshave. Mijëvjeçarët e shohin kinemanë si një mënyrë për t'u larguar nga rutina e përditshme, ndërsa Gjenerata Z e sheh atë kryesisht si një aktivitet shoqëror.
Gjenerata Z gjithashtu përmend një përzgjedhje më të mirë filmash dhe tërheqjen e daljes nga shtëpia si faktorë kryesorë të pjesëmarrjes. Nga ana tjetër, Gjenerata X përmend rritjen e çmimeve të biletave, shfaqjet më pak tërheqëse dhe mundësitë më të mira për t'u parë në shtëpi si arsye për të shkuar më rrallë.
"Ndërsa ekziston një perceptim se Gjenerata Z është më pak e angazhuar në kinema, të dhënat tona tregojnë se vrulli i tyre po rritet. Ajo që është veçanërisht e rëndësishme është se sa shumë e vlerësojnë ata aspektin e përbashkët dhe komunitar të përvojës, duke konfirmuar se kinematë vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm si destinacione sociale për audiencën më të re", tha Jerramy Hainline, nënkryetar ekzekutiv i Fandango.
Sipas anketës, pengesa më e madhe për të shkuar në kinema nuk është përmbajtja e filmave, por sfidat praktike si koordinimi i orareve, gjetja e kohës dhe sigurimi i çmimeve të përballueshme të biletave.
"Ndërsa peizazhi i kinemasë vazhdon të evoluojë, të kuptuarit e sjelljeve të brezave është çelësi për të zhbllokuar rritjen në të ardhmen. Gjenerata Z dhe mijëvjeçarët po ripërcaktojnë se çfarë do të thotë të shkosh në kinema duke i dhënë përparësi përvojave premium, angazhimit shoqëror dhe formave të reja të përmbajtjes. Takimi me ta aty ku janë nuk është opsional, por thelbësor për të ardhmen e kinemasë", shton Hainline.
Edhe pse tremujori i parë i vitit 2026 tregoi përmirësime krahasuar me vitin e kaluar, vera pritet të jetë kulmi i të ardhurave.
Plot 76 përqind e shikuesve të filmave planifikojnë të vizitojnë kinemanë midis majit dhe gushtit. Sipas Fandango, filmi më i pritur i sezonit është "Toy Story 5", i ndjekur nga "Spider-Man: Brand New Day", "The Devil Wears Prada 2", "The Odyssey" dhe Scary Movie 6. /Telegrafi/