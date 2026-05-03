Forcat e NATO-s nisin stërvitjet në shkallë të gjerë në Poloni
Stërvitjet ushtarake në shkallë të gjerë, të titulluara Amber Shock 26, kanë filluar në poligonin e stërvitjes në Orzysz të Polonisë.
Manovrat përfshijnë më shumë se 3,500 personel nga vendet anëtare të NATO-s , si dhe kontribute të rëndësishme nga Ushtria Amerikane.
Objektivi kryesor i ushtrimeve është praktikimi i lëvizjes së trupave dhe përmirësimi i koordinimit midis njësive aleate brenda një mjedisi shumëkombësh.
Njësitë pjesëmarrëse përfshijnë Regjimentin e 2-të Kalorësisë së Ushtrisë Amerikane së bashku me forcat polake dhe aleatë të tjerë të NATO-s.
Skenarët e stërvitjes do të kulmojnë me stërvitje me zjarr të vërtetë duke përdorur municion luftarak.
Raportohet se kjo stërvitje vjen pas manovrave të mëdha strategjike të zhvilluara në Poloni këtë prill, të cilat u përqendruan në përgjigjet në të gjithë shtetin ndaj një lufte të mundshme.
Aktivitete të tilla përkojnë me një trend më të gjerë në të gjithë Evropën për të forcuar aftësitë mbrojtëse.
Për shembull, Gjermania aktualisht po shqyrton rritjen e kufirit të moshës për rezervistët në 70 vjeç dhe e ka rritur buxhetin e saj të mbrojtjes për vitin 2026 në 108 miliardë euro.
Ngjashëm, Franca është në proces të krijimit të një divizioni të tretë ushtarak të përqendruar në mbrojtjen territoriale dhe mbrojtjen e infrastrukturës. /Telegrafi/