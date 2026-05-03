Kapet në Muriqan 23-vjeçari i kërkuar nga Kosova për trafik droge
Një 23-vjeçar është kapur nga shërbimet e Policisë Kufitare në Muriqan, me qëllim ekstradimin në Kosovë.
Sipas njoftimit, si rezultat i kontrolleve të shtuara dhe i shkëmbimit të informacionit me Interpol Tiranën, kanë kapur në dalje të Shqipërisë 23 vjeçarin, banues në Francë.
Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar, për veprën penale “Prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike”, parashikuar nga Kodi Penal i Kosovës.
Interpol Tirana, në bashkëpunim me autoritetet kosovare, do të kryejë procedurat për ekstradimin e 23-vjeçarit, në Kosovë. /Telegrafi/
