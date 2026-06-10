Gjenerata e re po troket: 10 futbollistët që mund të rrëmbejnë vëmendjen në Kupën e Botës 2026
Është aq afër sa pothuajse mund ta prekësh. Pas vitesh pritjeje dhe përgatitjesh, Kupa e Botës 2026 do të nisë pas pak më shumë se 24 orësh, kur bashkëorganizatorja Meksika do të përballet me Afrikën e Jugut, në një përsëritje të ndeshjes hapëse të Botërorit 2010.
Gjatë pesë javëve e gjysmë të ardhshme do të thyhen rekorde dhe do të shkruhen histori të reja, teksa disa nga futbollistët më të mëdhenj të epokës moderne do të luftojnë për trofeun më prestigjioz në futboll.
Për disa lojtarë, megjithatë, ky Botëror mund të jetë momenti që ua ndryshon karrierën përgjithmonë. Historia e turneut është e mbushur me emra që hynë në garë si të panjohur dhe dolën prej saj si yje botërorë.
Ibrahim Maza (Algjeria)
20-vjeçari vjen pas një sezoni shumë të mirë me Bayer Leverkusenin në Bundesliga, ku kontribuoi me pesë gola dhe gjashtë asistime. Sulmuesi i ri po fiton gjithnjë e më shumë hapësirë në një Algjeri të mbushur me emra të njohur.
Nestory Irankunda (Australia)
Talenti australian shpërtheu që në moshën 16-vjeçare me Adelaide United, ndërsa në vitin 2024 siguroi transferimin te Bayern Munichu. Shpejtësia dhe aftësia e tij për të krijuar rrezik e bëjnë një nga lojtarët më emocionues të Australisë.
Kerim Alajbegovic (Bosnjë dhe Hercegovinë)
18-vjeçari pritet të jetë titullar për Bosnjën në rikthimin e saj në Botëror. Anësori realizoi 13 gola me Red Bull Salzburgun sezonin e kaluar, duke bindur Bayer Leverkusenin ta rikthejë në skuadër.
Pavel Sulc (Çeki)
Mesfushori ofensiv ka qenë një nga zbulimet e futbollit çek. Pas dy sezoneve me nga 20 gola për Viktoria Plzenin, ai shkëlqeu edhe te Lyoni me 14 gola dhe shtatë asistime.
Noah Sadiki (RD Kongo)
Mesfushori ishte një nga faktorët kryesorë në sezonin mbresëlënës të Sunderlandit. Edhe pse nuk mori aq shumë vëmendje sa emrat e tjerë të skuadrës, ndikimi i tij në mesfushë ishte vendimtar.
Yan Diomande (Bregu i Fildishtë)
19-vjeçari është një nga talentet më të kërkuar në Evropë. Ai u shpall debutuesi më i mirë i Bundesligës pas 12 golave dhe tetë asistimeve me Leipzigun, ndërsa Liverpooli dhe PSG-ja po monitorojnë situatën e tij.
Gilberto Mora (Meksikë)
Lojtari më i ri i gjithë turneut, vetëm 17 vjeç, konsiderohet e ardhmja e futbollit meksikan. Mesfushori i Tijuanas pritet të ketë rol të rëndësishëm para tifozëve vendas.
Antonio Nusa (Norvegji)
I quajtur shpesh “Neymari norvegjez”, Nusa është një nga armët më të rrezikshme të Norvegjisë krahas Erling Haalandit dhe Martin Odegaardit. Botërori mund ta shndërrojë në një yll global.
Ben Gannon-Doak (Skoci)
Talenti i Liverpoolit shihej si një nga emrat më premtues të futbollit britanik, por lëndimet i kanë ngadalësuar zhvillimin. Megjithatë, ai mbetet një lojtar me potencial të jashtëzakonshëm.
Johan Manzambi (Zvicër)
Mesfushori 20-vjeçar tërhoqi vëmendjen me paraqitjet e tij te Freiburgu në Ligën e Evropës. Energjia, inteligjenca taktike dhe aftësia për të fituar topin e bëjnë një nga talentet më interesantë të turneut./Telegrafi/