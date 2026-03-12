Gjenerali polak i kërkon “Koalicionit të të Vullnetshmëve” të vendosë trupa paqeruajtëse në Ukrainë
Koalicioni i të Vullnetshmëve duhet të vendosë një kontingjent paqeruajtës në Ukrainë pavarësisht protestave nga Rusia, gjë që do t'i lejonte gjithashtu NATO-s të mbyllte ligjërisht qiellin mbi Ukrainën perëndimore për të mbrojtur forcat e aleancës.
Ky mendim u shpreh në një intervistë me Ukrinform nga eksperti polak dhe ish-komandanti i forcave raketore dhe artilerisë së Forcave të Armatosura Polake, Jarosław Kraszewski, përcjell Telegrafi.
"Ekziston një format veprimi i njohur si 'zbatimi i paqes', i cili përdoret kur njëra palë nuk ka vullnet për të bërë paqen. Në këtë rast, Ukraina ka demonstruar gatishmërinë e saj për të arritur paqen në kushte të arsyeshme dhe të drejta. Rusia, nga ana tjetër, po mashtron të gjithë botën. Prandaj, nëse një Koalicion i të Vullnetshmëve është formuar tashmë, trupat e saj duhet të vendosen në Ukrainë", tha Kraszewski.
Sipas tij, mbyllja e qiellit mbi një pjesë të Ukrainës do të shërbente si mbulim ajror për forcat e Koalicionit, duke siguruar liri manovrimi dhe vendimmarrjeje për kontingjentin.
“Ndoshta në prill-maj”: Gjenerali polak paralajmëron se Rusia mund të bëjë së shpejti një provokim kundër një vendi të NATO-s
Por një mbrojtje e tillë do të kërkonte një sistem të fuqishëm mbrojtjeje ajrore të aftë për të shkatërruar objektivat ajrore.
“Një hap i tillë do ta kufizonte ndjeshëm lirinë e veprimit të Rusisë dhe do t’i dërgonte një sinjal të fuqishëm Putinit: mjaft me lojëra”, theksoi gjenerali.
Ai vuri në dukje se Rusia ka të ngjarë të pretendojë se një kontingjent i tillë do të bëhej një objektiv legjitim.
“Por rusët kanë gjithashtu frikë nga forca. Evropianët duhet ta deklarojnë qartë: ne nuk kemi frikë dhe nëse ka provokime, do të përgjigjemi menjëherë dhe me vendosmëri”, shtoi Kraszewski.
Sipas tij, kontingjenti paqeruajtës i Koalicionit në Ukrainë duhet të numërojë të paktën 30,000-40,000 trupa si një demonstrim force. /Telegrafi/