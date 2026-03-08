Gjendet i vdekur një person në veri të Mitrovicës
Një mashkull është gjetur pa shenja jete në shtëpinë e tij në Mitrovicën e Veriut.
Sipas policisë, rasti është raportuar më 7 mars 2026 rreth orës 18:40, në rrugën “Miliam Shufllaj”, ku është njoftuar se një mashkull kosovar është gjetur i vdekur në banesën e tij.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë policore dhe ekipi mjekësor, të cilët kanë konstatuar vdekjen e viktimës.
Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion, ndërsa rasti është iniciuar si “hetim mbi vdekjen”. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate