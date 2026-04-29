Gjendet i vdekur një burrë në një objekt banesor në Gjakovë
Në Gjakovë një person është gjetur pa shenja jete në shkallët e një objekti banesor.
Lidhur me rastin policia ka nisur hetimet.
Sipas raportit, rasti është evidentuar më 28 prill 2026 rreth orës 22:01, kur viktima mashkull kosovar është gjetur i shtrirë në pushimoren e shkallëve të një banese.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë ekipet mjekësore, të cilat kanë konstatuar vdekjen e tij.
Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, ndërsa rasti po trajtohet si “hetim i vdekjes”. /Telegrafi/
