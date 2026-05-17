Dhunë në familje në Fushë Kosovë, arrestohet i dyshuari
Një rast i dhunës në familje është raportuar në orët e para të mëngjesit të së shtunës në Fushë Kosovë.
Sipas raportit policor, më 16 maj 2026 rreth orës 01:15, është arrestuar një person i dyshuar mashkull kosovar, pasi dyshohet se pas një mosmarrëveshjeje ka sulmuar fizikisht bashkëshorten e tij.
Viktima femër ka pranuar tretman mjekësor, ndërsa i dyshuari, me vendim të prokurorit, është dërguar në mbajtje.
Rasti po hetohet nga organet kompetente. /Telegrafi/