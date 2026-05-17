Dy persona janë shoqëruar në stacionin policor në Ferizaj, nën dyshimin për kundërvajtje doganore.

Sipas raportit policor, më 16 maj 2026 rreth orës 17:00, gjatë kontrollit të pronës së dy të dyshuarve meshkuj kosovarë në fshatin Dardani, janë gjetur dhe sekuestruar 22 krerë gjedhe pa dokumentacionin përkatës mbi origjinën e tyre.

Me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë liruar në procedurë të rregullt, ndërsa kafshët janë dërguar në terminalin doganor për procedura të mëtejshme. /Telegrafi/

