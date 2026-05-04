Gjendet i vdekur gjenerali rus, i lidhur me laboratorin e armëve kimike të sanksionuara nga vendet e perëndimit
Gjenerali-kolonel rus Stanislav Petrov, ish-komandanti i trupave të mbrojtjes nga rrezatimi, Kimikati dhe Biologjia (RCBD) të Rusisë, ka kryer vetëvrasje në Moskë, raporton The Moscow Times.
Të afërmit zbuluan trupin e gjeneralit 87-vjeçar në pension herët në mëngjes më 2 prill në apartamentin e tij në shtëpinë e famshme në Embankment.
Burime të zbatimit të ligjit konfirmuan incidentin për median shtetërore ruse, duke shtuar se një pistoletë u gjet pranë trupit të tij, transmeton Telegrafi.
Petrov u gjet "i ulur në një karrige në kuzhinë". Një burim mjekësor i tha medias shtetërore ruse se gjenerali kishte vuajtur nga një sëmundje e rëndë kohët e fundit.
The Moscow Times shkruan se Petrov ishte një figurë shumë e shquar ushtarake dhe një nga themeluesit e forcave moderne të mbrojtjes kimike të Rusisë.
Ai shërbeu si komandanti përfundimtar i trupave të mbrojtjes kimike të BRSS nga viti 1989 deri në vitin 1992, dhe udhëhoqi trupat e sapoformuara ruse të RCBD deri në vitin 2001.
Pas daljes në pension, Petrov mbeti thellësisht i përfshirë në kompleksin ushtarako-shkencor. Ai shërbeu si kryeredaktor i RCBD Troops Herald dhe punoi si studiues kryesor në Qendrën e 27-të Shkencore të Ministrisë së Mbrojtjes Ruse.
Qendra e 27-të Shkencore është aktualisht nën sanksione ndërkombëtare nga BE, SHBA, Mbretëria e Bashkuar, Ukraina dhe Kanadaja për shkak të përfshirjes së saj aktive në zhvillimin dhe vendosjen e agjentëve kimikë, shkroi The Moscow Times.
Në tetor 2024, Londra sanksionoi në mënyrë të qartë qendrën, së bashku me Institutin e 33-të Qendror të Testimit të Kërkimeve Shkencore dhe kreun aktual të RCBD-së, gjeneral-lejtnant Igor Kirillov, për vendosjen e armëve kimike kundër forcave ukrainase, duke përfshirë përdorimin e kloropikrinës.
Rusia ka pranuar në mënyrë indirekte rolin e qendrës në zhvillimin e armëve kimike. Në një artikull që festonte 50-vjetorin e organizatës, zyrtarët pretenduan se ekspertët e saj "neutralizuan në mënyrë efektive potencialin ushtarako-kimik të SHBA-së dhe NATO-s", duke e detyruar gjoja Perëndimin të nënshkruante Konventën e Armëve Kimike, sipas The Moscow Times.
Vdekja e Petrov ndodh në sfondin e vendosjes sistematike të agjentëve kimikë të ndaluar nga Rusia kundër ukrainasve, një fushatë e lidhur me qendrat kërkimore që ai mbikëqyri.
Sipas raporteve të mëparshme, ka pasur më shumë se 13,000 raste të dokumentuara të sulmeve kimike ruse që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë, me gati 400 incidente të regjistruara vetëm në shkurt 2026.
Trupat ruse përdorin shpesh granata gazi K-51 dhe RG-VO të ngarkuara me agjentë CS dhe CN për kontrollin e trazirave.
Ndërsa zakonisht nuk janë vdekjeprurëse, përdorimi i tyre në konflikte të armatosura është një shkelje e drejtpërdrejtë e Konventës së Armëve Kimike.
Ekspozimi shkakton vështirësi të rënda respiratore, humbje të përkohshme të aftësisë luftarake dhe zyrtarët ukrainas raportojnë se disa ushtarë po shfaqin simptoma që tregojnë ekspozim ndaj përzierjeve kimike "të paidentifikuara". /Telegrafi/