Gjenden mjete të pashpërthyera - një në një oborr në Rahovec, dy tjera në Gjakovë
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se janë gjetur mjete të pashpërthyera në Rahovec dhe në Gjakovë.
Në raportin policor bëhet e ditur se një person ka raportuar se gjatë pastrimit të oborrit ka hasur në një mjet të dyshuar shpërthyes, ndërsa rasti tjetër në Gjakovë gjatë pastrimit në një objekt, një person ka hasur në dy mjete të dyshuara.
Lexoni të plotë raportin policor:
Rahovec /03.03.2026-08:10. Ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se gjatë pastrimit të oborrit, ka hasur në një mjet të dyshuar shpërthyes. Njësiti policor ka siguruar vendin e ngjarjes ndërsa njësiti për deminim EOD ka tërhequr mjetin e dyshuar.
Gjakovë/03.03.2026-09:25. Ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se gjatë pastrimit në një objekt, ka hasur në dy mjete të dyshuara. Njësiti policor ka siguruar vendin e ngjarjes ndërsa njësiti për deminim i KFOR-it kanë tërhequr mjetet e dyshuara. /Telegrafi/