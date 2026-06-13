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Ekipi kombëtar i Anglisë është grabitur përpara nisjes së tyre në Kupën e Botës. Përpara seancës së tyre të parë stërvitore në Kansas City, ku do të përgatiten për ndeshjen e tyre hapëse kundër Kroacisë, një sasi e madhe e pajisjeve të tyre është vjedhur. Daily Mail raportoi se këpucët e yjeve më të mëdhenj të ekipit, topat zyrtarë të ndeshjeve dhe pajisjet kryesore të stërvitjes janë vjedhur.

Burimet thonë se vetëm një top futbolli u gjet midis pajisjeve të mbetura, dhe ka frikë se edhe këpucët e lojtarëve kryesorë si Harry Kane dhe Jude Bellingham mungojnë.

Vjedhja ndodhi ndërsa pajisjet po transportoheshin nga Ëest Palm Beach, Florida, në bazën e Swope Soccer Village të Anglisë në Missouri, ku ekipi kombëtar do të qëndrojë për të paktën tre javët e ardhshme.

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Reporteri i Sky: Shumica e pajisjeve janë gjetur

Ekipi i trajnerit Thomas Tuchel do të zhvillojë seancën e parë stërvitore në vendndodhjen e re këtë pasdite.

Një gazetar i Sky Sports raportoi më vonë nga Kansas City se shumica e pajisjeve të vjedhura ishin gjetur dhe rikthyer kampit anglez.

Shoferët janë të dyshuarit

Kjo ngjarje përfaqëson përgatitjet e saj përpara ndeshjes hapëse të Kupës së Botës kundër Kroacisë të mërkurën.

Daily Mail ka mësuar se kompania e sigurimeve dyshon se shoferët e ngarkuar me transportimin e pajisjeve mund të jenë të përfshirë në vjedhje.

Stafi i Anglisë ka paketuar të gjitha pajisjet e nevojshme stërvitore për udhëtimin nga kampi i tyre stërvitor në Florida deri në bazën zyrtare të Kupës së Botës.

Kjo përfshin pajisje analize, tabelat e taktikave të Tuchel dhe tavolinat e masazhit. Anglia dhe Kroacia luajnë të mërkurën në orën 22:00. /Telegrafi/
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