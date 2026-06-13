Gjenden dhe rikthehet shumica e pajisjeve të vjedhura të ekipit kombëtar të Anglisë
Ekipi kombëtar i Anglisë është grabitur përpara nisjes së tyre në Kupën e Botës. Përpara seancës së tyre të parë stërvitore në Kansas City, ku do të përgatiten për ndeshjen e tyre hapëse kundër Kroacisë, një sasi e madhe e pajisjeve të tyre është vjedhur. Daily Mail raportoi se këpucët e yjeve më të mëdhenj të ekipit, topat zyrtarë të ndeshjeve dhe pajisjet kryesore të stërvitjes janë vjedhur.
Burimet thonë se vetëm një top futbolli u gjet midis pajisjeve të mbetura, dhe ka frikë se edhe këpucët e lojtarëve kryesorë si Harry Kane dhe Jude Bellingham mungojnë.
Vjedhja ndodhi ndërsa pajisjet po transportoheshin nga Ëest Palm Beach, Florida, në bazën e Swope Soccer Village të Anglisë në Missouri, ku ekipi kombëtar do të qëndrojë për të paktën tre javët e ardhshme.
Reporteri i Sky: Shumica e pajisjeve janë gjetur
Ekipi i trajnerit Thomas Tuchel do të zhvillojë seancën e parë stërvitore në vendndodhjen e re këtë pasdite.
Një gazetar i Sky Sports raportoi më vonë nga Kansas City se shumica e pajisjeve të vjedhura ishin gjetur dhe rikthyer kampit anglez.
American police are investigating, after a significant amount of England’s kit was stolen en route to their new training base in Kansas City.
Sky Sports News has been told that the majority of the kit has now been recovered 🚨 pic.twitter.com/cVdMjRjxIY
— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 13, 2026
Shoferët janë të dyshuarit
Kjo ngjarje përfaqëson përgatitjet e saj përpara ndeshjes hapëse të Kupës së Botës kundër Kroacisë të mërkurën.
Daily Mail ka mësuar se kompania e sigurimeve dyshon se shoferët e ngarkuar me transportimin e pajisjeve mund të jenë të përfshirë në vjedhje.
Stafi i Anglisë ka paketuar të gjitha pajisjet e nevojshme stërvitore për udhëtimin nga kampi i tyre stërvitor në Florida deri në bazën zyrtare të Kupës së Botës.Kjo përfshin pajisje analize, tabelat e taktikave të Tuchel dhe tavolinat e masazhit. Anglia dhe Kroacia luajnë të mërkurën në orën 22:00. /Telegrafi/