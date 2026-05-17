Gjatë 24 orëve policia ka privuar nga liria tetë persona për dhunë dhe shkelje të rregullave në komunikacion
Ministria e Punëve të Brendshme ka informuar se në 24 orët e fundit ka arrestuar 2 persona për dhunë familjare dhe 6 persona për drejtim të pa kontrolluar të automjeteve.
Sot në ora 04 të mëngjesit një grua 29 vjeçare ka denoncuar partnerin e saj jashtëmartesor Sh.G (32) se më 13 maj në ora 12, në banesën e tyre janë sulmuar ajo dhe dy fëmijët e saj. Gjithashtu një ditë më parë në ora 22:00 gruaja 66 vjeçare ka denoncuar në polici nipin e saj 19 vjeçar pasi për një kohë të gjatë i ka keqtrajtuar atë dhe bashkëshortin e saj duke u kërkuar të holla.
Dje në ora 16:25 policia ka arrestuar 51 vjeçarin nga një fshat i Radovishit pasi i njëjti ka sulmuar bashkëshorten 40 vjeçare nga lidhja jashtë martesore. Gjithashtu në Strumicë është arrestuar 31 vjeçari pasi fizikisht ka sulmuar vëllain e tij. Për dy rastet e fundit policia do të dorëzojë kallëzim adekuat penal.
Në 24 orët e fundit janë arrestuar edhe 6 persona të tjerë për drejtim të pa kontrolluar të automjeteve.
“Një shofer nga Kërçova ka drejtuar makinën edhe pse ka pasur paraprakisht ndalesë. Pesë të tjerë janë ndaluar pasi kanë vozitur pa patent shoferi. Bëhet fjalë për tre raste në Shkup, një në Tetovë dhe një në Gostivar. Ky i fundit ka drejtuar makinën nën ndikim të alkoolit”, njoftojnë nga MPB.