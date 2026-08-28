Gigi Hadid e quan Bradley Cooper burrin e saj dhe zbulon pjatën që i përgatit në shtëpi
Gigi Hadid ka dhënë një tjetër detaj të rrallë për marrëdhënien e saj me Bradley Cooper, duke zbuluar një nga pjatat që aktori 51-vjeçar pëlqen më shumë kur ajo gatuan.
Modelja 31-vjeçare u shfaq në serinë e gatimit “Now Serving” të Vogue France, ku përgatiti një pjatë me makarona, proshutë dhe erëza.
Teksa tregonte recetën, Hadid përmendi edhe partnerin e saj, duke thënë se këtë pjatë e ka përgatitur posaçërisht për të dhe se ai e adhuron.
Hadid tha se pjata i del e mirë çdo herë, ndërsa tregoi hap pas hapi mënyrën e përgatitjes, shkruan DailyMail.
Kjo nuk është hera e parë që modelja flet për lidhjen e saj me Cooper.
Në një intervistë për Vogue France, ajo e përshkroi marrëdhënien e tyre si të bukur dhe theksoi se një nga gjërat më të rëndësishme për ta është sinqeriteti dhe mbështetja reciproke.
Hadid dhe Cooper u lidhën për herë të parë në tetor 2023 dhe, pavarësisht se vazhdojnë ta mbajnë pjesën më të madhe të marrëdhënies larg vëmendjes së publikut, romanca e tyre është bërë prej kohësh një nga lidhjet më të komentuara të Hollywood-it. /Telegrafi/