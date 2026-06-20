Georgina Rodriguez mahnit me linjat teksa pozon me rroba banjo për revistën e njohur
Georgina Rodríguez, e fejuara e Cristiano Ronaldos, ka tërhequr vëmendjen duke pozuar në një sërë veshjesh banje në kopertinën e numrit korrik/gusht të revistës Harper’s Bazaar Spain.
Modelja 32-vjeçare është emëruar ambasadore e re në Spanjë për markën Calzedonia, dhe ka treguar fizikun e saj gjatë një fotosesioni të realizuar në një jaht luksoz.
Duke folur për revistën, ajo tha se stili i saj bashkëkohor përputhet në mënyrë të përkryer me vizionin e markës.
Ajo u shpreh: “Për mua, deti është liri, energji dhe feminitet.”
Ky fotosesion vjen në të njëjtën kohë me rikthimin e Ronaldos në skenën globale të futbollit në Kupën e Botës, për herë të gjashtë rekord.
Megjithatë, Portugalia nuk arriti të marrë fitore në ndeshjen e parë të grupit kundër Republikës Demokratike të Kongos, duke barazuar 1–1. Ronaldo nuk arriti të regjistronte asnjë goditje në portë ndaj një kundërshtari të renditur 40 pozita më poshtë në renditjen e FIFA-s, ndërsa trajneri Roberto Martínez është përballur me kritika për moszëvendësimin e tij, mes sugjerimeve se ai “frikësohet” nga Ronaldo.
Pas ndeshjes, akuza të ashpra u drejtuan edhe ndaj bashkëlojtarëve të Ronaldos nga disa tifozë të tij të zjarrtë – përfshirë edhe nga motra e tij, Katia Aveiro – duke pretenduar për një “komplot” për ta larguar sulmuesin nga loja.
Georgina, e cila jeton në Arabinë Saudite, bën një jetë luksoze dhe udhëton shpesh nëpër botë me partnerin e saj, me të cilin është në lidhje me vite.
Ata u fejuan më 11 gusht 2025, pas tetë vjetësh lidhje. Georgina e ndau lajmin në Instagram duke shënuar një moment të shumëpritur në marrëdhënien e tyre.