Georgievski: Bullgarët e kanë gjetur pikën tonë të dobët, do të na bullgarizojnë përmes Serbisë
Ish-kryeministri dhe Presidenti i OBRM-Popullore, Ljubço Georgievski, thotë se lufta kundër bullgarizimit të Maqedonisë ka edhe anën e saj komike.
Ai thotë se serbët janë ato që e quajnë një pjesë të vendit tonë si bullgare.
"Kur serbët i quajnë Goce Dellçev dhe Dame Gruev agjentë bullgarë. Kur serbët e quajnë OBRM-në një organizatë terroriste bullgare. Kur serbët në Maqedoninë qendrore i quajnë zona të tëra bullgare, javën e kaluar në Vallandovë, para kësaj në Ramne Ohridsko, dhe pothuajse në të gjitha festimet e tyre për çlirimin e Serbisë së Vjetër", tha Georgievski.
Georgievski thekson se "asnjë patriot i rrejshëm maqedonas nuk po tregon shenja jete".
"Padyshim që bullgarët e kanë gjetur pikën tonë të dobët. Do të na bullgarizojnë nëpërmjet Serbisë", theksoi kryetari i OBRM-Popullores.
Pak ditë më parë, OBRM-Popullore kritikoi ashpër qeverinë aktuale për mënyrën se si u përkujtua ngjarja historike në Vallandovë. Partia e akuzon atë për një qëndrim nënshtrues ndaj politikës së Serbisë së Madhe dhe për heshtjen ndaj fyerjeve të drejtpërdrejta ndaj historisë maqedonase./Telegrafi/