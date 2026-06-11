George Clooney mbështet Callum Turner, bashkëshortin e Dua Lipës për rolin e James Bond
George Clooney është përfshirë në diskutimet e fundit për zgjedhjen e aktorit të ri të James Bond, ndërsa thashethemet për pasuesin e Daniel Craig po shtohen gjithnjë e më shumë.
Që prej daljes së fundit të Craig në filmin No Time to Die në vitin 2021, fansat e sagës kanë pritur me padurim të mësojnë se kush do të marrë rolin e agjentit 007.
Pritja është zgjatur edhe më shumë pasi familja Broccoli i dorëzoi kontrollin e ekskluzivitetit Amazon MGM Studios, ndërsa drejtoresha e përzgjedhjes së aktorëve Nina Gold ka rritur interesin duke deklaruar në Kanë se Bond-i i ardhshëm duhet të “rrezatojë tërheqje seksuale” në disa filma.
Foto: George Clooney dhe Callum Turner / WireImage
Mes emrave që përmenden më shpesh si kandidatë kryesorë janë Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson dhe Jacob Elordi, ndërsa Clooney ka zgjedhur të mbështesë një tjetër favorit.
Aktori fitues i Oscar-it, i cili ka punuar me të në filmin e vitit 2023 The Boys in the Boat, ka shprehur mbështetjen e tij për Callum Turner.
Foto: Callum Turner / GettyImages
“Shpresoj që Callum të bëhet Bond-i i ardhshëm. Mendoj se ai do të ishte një Bond i shkëlqyer,” tha Clooney për The Hollywood Reporter. “Ai është i gjatë, i pashëm, simpatik dhe britanik, pra është personi i duhur për këtë rol.”
Clooney vazhdoi duke vlerësuar edhe zgjedhjet e karrierës së aktorit 36-vjeçar dhe mënyrën e tij të qetë të ngjitjes në Hollywood.
“Ai nuk ka zgjedhur vetëm projekte për para të shpejta, por ka bërë punë shumë interesante,” tha ai. “Në një farë mënyre, Callum ka arritur të kalojë mes gjithë zhurmës dhe të krijojë një vend ku njerëzit thonë: ‘Ka diçka te ky djalë’. Është emocionuese të shohësh njerëz që thonë: ‘Ai është dikush që dua ta ndjek dhe t’i kushtoj vëmendje’.”