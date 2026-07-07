George Clooney bën shaka se është "plakur" përpara nderimit të tij me çmimin për Arritje Jetësore në Festivalin e Filmit në Venecia
George Clooney bëri shaka me moshën e tij pasi mori lajmin se do të nderohet me Luanin e Artë për Arritje Jetësore në edicionin e 83-të të Festivalit të Filmit në Venecia, i cili do të mbahet nga 2 deri më 12 shtator në Itali.
"Kam përjetuar kaq shumë momente të jashtëzakonshme në Venecia," tha aktori dhe regjisori 65-vjeçar në deklaratën për shtyp të publikuar të hënën.
"Ky festival është, pa asnjë dyshim, i preferuari im dhe marrja e Luanit të Artë është një nder i jashtëzakonshëm. Ndoshta kjo do të thotë edhe se jam plakur, por do ta pranoj me kënaqësi."
Drejtori artistik i festivalit, Alberto Barbera, tha se vendimi për ta nderuar Clooney-n erdhi si vlerësim për karrierën e tij katërdekadëshe dhe për kontributin e tij të trefishtë si aktor, regjisor dhe producent.
"George Clooney është një artist i kompletuar dhe karizmatik, i pasionuar dhe origjinal, i cili e ka shndërruar talentin dhe përkushtimin e tij në një nga rrugëtimet më të ndritura të kinemasë bashkëkohore," shtoi Barbera.
Në të kaluarën, çmimin Luani i Artë për Arritje Jetësore e kanë fituar yje të mëdhenj të kinemasë si Orson Welles, Charlie Chaplin, Robert De Niro, Al Pacino, Warren Beatty, Sophia Loren, Jerry Lewis, Clint Eastwood, Jane Fonda, Robert Redford, Julie Andrews, Tilda Swinton, Jamie Lee Curtis, Catherine Deneuve dhe Sigourney Weaver.
Clooney ka fituar më parë dy çmime Oscar: në vitin 2006 për interpretimin e tij në filmin Syriana dhe në vitin 2013 si producent i filmit fitues të Oscar-it, Argo.
Aktori i lindur në Kentucky ka fituar gjithashtu katër çmime Golden Globe për rolet në filmat O Brother, Where Art Thou? (2000), Syriana (2005) dhe The Descendants (2011), si dhe u nderua me çmimin prestigjioz Cecil B. DeMille në vitin 2015 për kontributin e tij në industrinë e filmit.
Po ashtu, Clooney fitoi katër vite radhazi çmimin Actor Award për rolin që e bëri të famshëm si mjeku pediatër Doug Ross në serialin mjekësor të NBC-së, ER, gjatë periudhës 1996–1999.
Aktori, i cili është nipi i këngëtares së famshme Rosemary Clooney, do të nisë xhirimet në tetor për filmin Ocean's 14, pjesa e pestë e serisë së njohur të filmave me grabitje, me regji të David Leitch. Në kast do të rikthehen edhe Julia Roberts, Matt Damon, Brad Pitt dhe Don Cheadle.