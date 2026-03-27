“Gënjeshtër", Rubio kundërshton deklaratat e Zelenskyt mbi kërkesat amerikane
Sekretari i Shtetit Marco Rubio akuzoi presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky se gënjeu mbi kërkesat e SHBA-së.
Zelensky kishte thënë në një intervistë se Shtetet e Bashkuara po ushtronin presion mbi Ukrainën që t’ia lëshonte rajonin lindor të Donbasit Rusisë përpara se të finalizonte çdo garanci sigurie pas luftës.
"Kjo është gënjeshtër", u tha Rubio gazetarëve kur u pyet për vërejtjet e Zelenskyt.
"E pashë ta thoshte këtë dhe është për të ardhur keq që e tha këtë, sepse e di që kjo nuk është e vërtetë", tha Rubio në Paris pas bisedimeve me G7.
"Ajo që iu tha atij është e qartë: garancitë e sigurisë nuk do të hyjnë në fuqi derisa të mbarojë një luftë”, tha Rubio.
"Kjo nuk ishte e lidhur me të, përveç nëse ai vetë heq dorë nga territori", tha Rubio.
"Nuk e di pse i thotë këto gjëra. Nuk është e vërtetë", shtoi ai. /Telegrafi/