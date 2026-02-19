Gemini i Google tani mund të krijojë muzikë
Gemini i Google tani mund të krijojë këngë 30-sekondëshe bazuar në kërkesa.
Për ta arritur këtë, po përdor Lyria 3, modelin më të fundit të muzikës gjeneruese të Google DeepMind, transmeton Telegrafi.
Krijimi i muzikës po lansohet në versionin beta në aplikacionin Gemini në anglisht, gjermanisht, spanjisht, frëngjisht, hindisht, japonisht, koreanisht dhe portugalisht.
Të gjithë mbi 18 vjeç kanë qasje në të, por abonentët e Google AI Plus, Pro dhe Ultra do të gëzojnë kufizime më të larta përdorimi sesa ata që nuk paguajnë.
Për ta përdorur këtë, thjesht përshkruani një ide ose ngarkoni një foto ose video për t'i thënë Gemini të frymëzohet prej saj. Arti i kopertinës gjenerohet automatikisht nga Nano Banana.
Google thotë se "qëllimi i këtyre këngëve nuk është të krijojë një kryevepër muzikore, por t'ju japë një mënyrë argëtuese dhe unike për të shprehur veten" dhe të ndani atë që keni me miqtë tuaj.
Mund të përshkruani një zhanër, humor, shaka të brendshme ose kujtim specifik për të krijuar këngë me tekst ose audio instrumentale që "i përshtatet atmosferës suaj".
Duke folur për tekstet, këto do të gjenerohen automatikisht gjithashtu, nuk ka nevojë t'i ofroni vetë. Këngët e gjeneruara nga Gemini janë të integruara me SynthID, veglën e padukshme të Google për identifikimin e përmbajtjes së gjeneruar nga AI i Google.
Google thotë se gjenerimi i muzikës është projektuar për shprehje origjinale, jo për të imituar artistët ekzistues, dhe nëse kërkesa juaj emëron një artist, Gemini do ta marrë atë si frymëzim të gjerë krijues dhe do të krijojë një këngë që ka një stil ose humor të ngjashëm.
Kompania gjithashtu na siguron se ka filtra në vend për të kontrolluar rezultatet kundrejt përmbajtjes ekzistuese, por ju gjithashtu mund të raportoni përmbajtje që mund të shkelë të drejtat tuaja ose të drejtat e të tjerëve. /Telegrafi/