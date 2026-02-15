RTK i ndërpret kontratën e punës në muajin e pestë të shtatzënisë, gazetarja: Refuzova ta lexoja një tekst për Dimal Bashën
Gazetarja Edina Avdiu, njofton se më nuk është pjesë e RTK-së. Ajo shtoi se pas tri vitesh menaxhmenti vendosi të mos ia vazhdojë kontratën e punës.
Avdiu informon se kontrata nuk iu vazhdua nga RTK-ja edhe pse sipas saj drejtuesit ishin në dijeni që është në muajin e pestë të shtatzënisë.
Gazetarja ndër të tjera thotë se kishte refuzuar ta lexonte një tekst për Dimal Bashën, që sipas saj ishte shkruar "në zyret e partisë", ditën kur ai u zgjodh kryeparlamentar.
