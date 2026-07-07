Gavi i ndan një mesazh prekës Cancelos pas fitores emocionale të Spanjës ndaj Portugalisë në Kupën e Botës
Gavi dhe Joao Cancelo treguan se miqësitë në futboll mund të mbeten të forta edhe pas betejave më të mëdha në fushë.
Pasi Spanja mundi Portugalinë në 1/8-tën e finales së Kupës së Botës, mesfushori i Barcelonës ndau një fotografi të tij duke përqafuar Cancelon pas fishkëllimës së fundit.
Imazhi tregonte Cancelon duke e puthur Gavin në ballë, në një shfaqje prekëse respekti midis dy shokëve të ekipit.
Gavi shtoi mesazhin "Siempre juntos hermano" - që do të thotë "Gjithmonë bashkë, vëlla" - së bashku me foton në rrjetin social Instagram.
Momenti tërhoqi shpejt vëmendjen e tifozëve sepse dyshja sapo kishte përjetuar emocione të kundërta në fushë.
Spanja festoi arritjen në çerekfinale, ndërsa Cancelo dhe Portugalia panë udhëtimin e tyre në Kupën e Botës të merrte fund.
Skena të tilla kapin anën njerëzore të futbollit, ku miqësitë dhe respekti vazhdojnë përtej rezultatit. Pikërisht për këtë arsye, momentet larg tabelës së rezultateve shpesh bëhen ato që tifozët i kujtojnë më shumë. /Telegrafi/